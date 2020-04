Umenie v karanténe: Takto by vyzerali slávne obrazy, ak by vznikli počas pandémie koronavírusu

Koronavírus ovplyvňuje všetky stránky našich životov. Jednou z nich je aj kultúrne vyžitie. Nemôžeme ísť do kina, do divadla či do múzeí a galérií. Je pravdou, že aj kvôli tomu vznikli mnohé virtuálne prehliadky, ku ktorým sa môžete dostať napríklad vďaka naším článkom.

Mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou však niektorí ľudia aj ignorujú, a preto im ich treba neustále pripomínať. A dá sa to aj cez umenie.

Ukrajinská agentúra Looma prišla s kreatívnym nápadom a pretvorila svetové diela do situácie, ak by boli postavy na nich zasiahnuté súčasnou koronavírusovou krízou. A výsledok v podobe „karanténneho umenia“ je viac ako pôsobivý. Veď posúďte sami.

Jacques-Louis David, Napoleon prechádza cez Alpy – použite donášku

Leonardo Da Vinci, Posledná večera – nestretávajte sa s priateľmi

Rene Magritte, Syn človeka – používajte rúško

Leonardo Da Vinci, Dáma s hranostajom – urobte si zásoby

Michelangelo, Stvorenie Adama – používajte dezinfekciu

Frederick Leighton, Orpheus a Euridyka – držte si odstup

Benjamin West, pani Woreellová ako Heba – plaťte kartou

Raphael, Portrét mladého muža – umývajte si ruky