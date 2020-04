Virtuálna dovolenka 2020: Ráno Čínsky múr, na obed Louvre a podvečer prechádzka po povrchu Marsu

Už tento piatok ubehnú presne štyri týždne od momentu, kedy bol na Slovensku evidovaný prvý pacient s pozitívnym testom na nový koronavírus. Za posledný mesiac naša krajina prijala niekoľko preventívnych a bezpečnostných opatrení, aby zabránila rýchlemu šíreniu ochorenia, v dôsledku ktorých ostala veľká časť obyvateľstva v dobrovoľnej domácej karanténe. Nevychádzame, nestretávame sa s priateľmi, ak môžeme, pracujeme doma, chodíme len do obchodov, aj to v čo najmenšej frekvencii. Z pohodlia svojej obývačky však môžeme napriek tomu precestovať tisícky kilometrov na miesta, ktoré sme vždy túžili navštíviť.

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 pripravila ľudstvo o dve najzákladnejšie potreby. Socializáciu a možnosť slobodného pohybu. Napriek tomu, že situáciu nemožno zľahčovať ani ignorovať jej závažnosť, si môžeme otvorene povedať, že v histórii ľudstva sme na stav pandémie pripravení najlepšie. Minimálne v rozvinutých krajinách vieme socializáciu aj pohyb naprieč kontinentami aspoň dočasne a čiastočne vynahradiť s pomocou moderných technológií. Navštíviť najznámejšie pamiatky sveta, najfotogenickejšie výtvory prírody, slávne múzeá či obrazy najznámejších maliarov možno totiž aj prostredníctvom virtuálnych prehliadok.

Prírodné krásy

Ak patríte k ľuďom, ktorí radi trávia čas v prírode, zrejme si počas týchto dní prechádzku neodpustíte. Napriek tomu by vás mohla zaujať možnosť pozrieť sa na prírodné krásy aj prostredníctvom moderných technológií. Napríklad cez virtuálne prehliadky, ktoré na svojej stránke ponúka azda najznámejší národný park na svete Yellowstone. Spojené štáty americké v tomto smere môžeme považovať za mimoriadne inovatívne, spoločnosť Google totiž na svojej stránke ponúka virtuálne prehliadky desiatok národných parkov v USA.

Ak hľadáte extrémnejší zážitok, vyskúšať môžete prehliadku slávnej skalnej steny El Capitan v Yosemitskom národnom parku, ak ste skôr na pokojnešie strávené chvíl,e britský prírodovedec David Attenborough vás osobne prevedie interaktívnou prehliadkou Veľkej koralovej bariéry. No a ak vás z tejto ponuky nič neoslovilo, stránka AirPano vás zoberie prakticky kdekoľvek chcete. Nájdete tu tisícky 360-stupňových panorám a virtuálnych prehliadok v podobe videí z tých najkrajších kútov sveta.

Slávne pamiatky priamo v obývačke

Na viaceré najznámejšie historické pamiatky sa mnohí možno ani nikdy nedostaneme. Už len preto, že dovolenka na tisícky kilometrov vzdialené miesta vyjde draho, poprípade radšej zvolíme oddych v známejších a dostupnejších lokalitách. S využitím virtuálnych prehliadok je ale možné navštíviť napríklad Veľký čínsky múr, a to hneď na niekoľkých rôznych lokalitách.

Virtuálnu prehliadku si vďaka službám Googlu môžete vychutnať aj v slávnom chráme Taj Mahal, či na druhom konci planéty navštíviť staré mesto Inkov Machu Pichu, pričom po ceste neobíďte slávnu Petru v Jordánsku. Virtuálne prehliadky ponúka aj Buckinghamský palác, komplex Angkor Vat v Kambodži či aténska Akropola.

Svetoznáme múzeá a galérie

Ak však patríte skôr k nadšencom múzeí a galérií, nemusíte sa obávať, že by ste sa práve vy mali doma nudiť. S pomocou virtuálnych prehliadok totiž môžete navštíviť tie najznámejšie svetové múzeá a galérie, akými sú napríklad Louvre v Paríži či jedinečné British Museum v Londýne, rovnako ako aj prírodopisné a historické múzeum The Natural History Museum. Z vlastnej obývačky môžete obdivovať aj slávne obrazy Van Gogha vystavené v Amsterdame, prírodopisné múzeum v New Yorku a hneď potom stráviť polovicu dňa priamo vo Vatikáne bez toho, aby vás rušili ďalší návštevníci.

Preč z tejto planéty

Ak máte pocit, že ste vyčerpali už všetky možnosti a na tejto planéte už nemáte čo objavovať, poprípade máte pre aktuálnu situáciu chuť Zem aspoň na chvíľu opustiť, existuje hneď niekoľko možností. Medzi najzaujímavejšie rozhodne patrí virtuálna prehliadka Medzinárodnej vesmírnej stanice obiehajúcej na zemskej orbite, za ktorú vďačíme Európskej vesmírnej agentúre. Ešte ďalej sa môžete vydať s pomocou NASA. Tá totiž ponúka virtuálnu prehliadku priamo na povrchu Marsu, a to na základe videozáznamov zozbieraných s pomocou roveru Curiosity.