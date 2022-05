Umelec dal do mixéra zlatú rybku a od ľudí chcel, aby ho zapli. Kontroverzný experiment mal nečakaný koniec

Umelci často využívajú kontroverzné vyjadrovacie prostriedky. Napríklad, Marina Abramovič nechala ľudí, aby si s ňou robili, čo chceli. Pre umenie bola pripravená aj zomrieť. Kontroverzie sa nebál ani Marco Evaristti. V múzeu umiestnil do mixérov 10 zlatých rybičiek a čakal, koľko ľudí bude ochotných zabiť ich.

História je plná udalostí, ktoré sú dôkazom toho, že človek je schopný robiť príšerné veci len preto, lebo môže. Ako píše portál IFL Science, príkladom je stanfordský väzenský experiment, počas ktorého sa z obyčajných ľudí stali krutí tyrani. Marina Abramovič sa zas „premenila na predmet“ a dovolila ľuďom, aby s ňou robili čokoľvek, čo sa im zachce. Rozstrihali jej šaty, rezali ju, dokonca jej z rany na krku pili aj krv.

Bizarný experiment sa v roku 2000 rozhodol vykonať aj umelec menom Marco Evaristti. Svoje dielo vystavené v dánskom múzeu Trapholt Museum pomenoval Helena & El Pascador. Jeho základom bolo 10 mixérov. V každom z nich bola napustená voda a v každom plávala jediná zlatá rybka. Na mixéri bol gombík na zapnutie.

in one of my favorite controversial art pieces „Helena“ artist and architect Marco Evaristti put live goldfish in plugged in blenders on display at a gallery, essentially giving anyone viewing the artwork the opportunity to activate the blender thus killing the fish. pic.twitter.com/2wYizh0HSq

