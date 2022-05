Lekár oplodňoval ženy vlastnými spermiami, má najmenej 90 detí. Diváci sú z novinky Netflixu poriadne znechutení

Lekár mal pomáhať splniť sen rodičom, ktorí chceli mať dieťa, no nedokázali ho počať prirodzenou cestou. Desiatky žien vďaka nemu napokon aj skutočne otehotneli. Ako odhaľuje nový dokumentárny film, ktorý si diváci môžu pozrieť na Netflixe, šokujúce odhalenie prišlo po rokoch celkom náhodne.

V článku sa dozviete aj: Kto bol Donald Cline

Ako je možné, že splodil viac ako 90 detí

Ako je možné, že podľa súdu nespáchal žiaden zločin

Ako mohol svoje povolanie vykonávať viac ako 40 rokov

Jacoba Ballard má niekoľko desiatok nevlastných súrodencov

Rodičia pred Jacobou Ballardovou nikdy netajili, že sa narodila vďaka spermiám od darcu. Ako však informuje Netflix, keď si urobila DNA test, aby zistila viac o svojom pôvode, čakalo ju šokujúce odhalenie. Objavila zdanlivo nekonečné množstvo nevlastných súrodencov, ktorých spájal rovnaký darca. Nasledujúce mesiace strávila pátraním po ďalších zhodách prostredníctvom webu 23andMe. Počas rozhovorov s novoobjavenými nevlastnými súrodencami sa pred ňou začal vynárať strašidelný príbeh.

Všetkých nevlastných súrodencov spájalo jediné meno – Donald Cline. Cline bol jedným z najviac renomovaných odborníkov na liečbu neplodnosti v Indiane. Ako sa však ukázalo, ženy neliečil spôsobom, aký im prisľúbil. Desiatky budúcich matiek bez ich vedomia a súhlasu oplodnil vlastnými spermiami.

„Kráčam po ulici a ktokoľvek z okoloidúcich môže byť mojím súrodencom. Väčšina z nás žije v oblasti do 40 kilometrov. Mám strach zakaždým, keď sa objaví nová zhoda, neustále sa objavujú ďalšie a ďalšie,“ hovorí v dokumente Ballardová.

Sezóna súrodencov

Podľa portálu Esquire sa zhody najčastejšie objavujú v období Vianoc, hovorí sa mu preto aj „sezóna súrodencov“. Práve na Vianoce mnoho ľudí dostane súpravu na DNA testovanie. To, čo malo slúžiť ako darček pre pobavenie, však môže odhaliť temné tajomstvá, ako ukazuje aj dokumentárny film Our Father (v preklade Otec náš).

Takýto test dostala Jacoba v roku 2014. Odvtedy sa jej podarilo objaviť najmenej 50 nevlastných súrodencov, ich počet sa však môže šplhať až k 90, číslo ale môže byť pokojne aj vyššie. Nový súrodenec sa objavil dokonca aj v deň, keď Netflix vypustil do sveta prvý trailer k dokumentárnemu filmu. O množstve súrodencov sa Jacoba nikdy ani nedozvie, vzhľadom na to, že nie každý použije DNA test a zadá svoje údaje do databázy, ako to urobila ona.

Donald Cline pomáhal ženám otehotnieť viac ako 40 rokov. Po roku 1979 existovala vysoká šanca, že ak mala žena v Indiane problém s počatím, dostala sa do rúk práve doktorovi Clineovi. Cline sa rád chválil tým, že používa čerstvé spermie namiesto mrazených. Tie mali darovať muži, ktorí navštevovali miestnu lekársku fakultu. Budúcim rodičom tvrdil, že spermie od jedného muža použije vždy len na oplodnenie troch žien. Niektorým párom tvrdil, že použije ich vlastné vajíčka a spermie. Množstvo otcov tak ani len netuší, že ich potomok v skutočnosti nie je ich biologickým dieťaťom.

Nie je možné zistiť, koľko detí vlastne splodil

Nie je možné presne zistiť, koľko detí splodil Cline tým, že počas procedúry použil vlastné semeno. Muž vo svoj prospech využil fakt, že v tom čase bolo umelé oplodnenie tabu a páry nabádal, aby o tom, že ho podstúpili, s nikým nehovorili. Ako informuje portál The Guardian, Cline rodičom prízvukoval, že o tom nikdy nesmú hovoriť ani s deťmi, ktoré vďaka umelému oplodneniu počali. Rodičia lekárovi dôverovali, boli šťastní, že sa dočkajú vytúženého dieťatka. Nemali dôvod podozrievať ho z nekalých praktík.

S čím však Cline nerátal, bola dostupnosť DNA testovania. To nebolo vynájdené až do roku 1984. Celkom iste nemyslel na to, že v budúcnosti si sadu na DNA testovanie bude môcť kúpiť doslova každý. Dnes už 41-ročná Jacoba sa rozhodla, že zasvätí svoj život tomu, aby zistila, kam až siahajú doktorove zločiny. Vždy, keď objaví ďalšieho človeka, ktorý je jej nevlastným súrodencom, osloví ho a čo najšetrnejšie mu vysvetlí, čo sa stalo. Uvedomuje si, že to niekomu môže zničiť život.

Diváci sú znechutení a zhrození

Donald Cline sa napokon pred súd postavil v roku 2017. V tom čase sa vedelo „len“ o 22 súrodencoch. Nebol to jednoduchý proces, Jacoba sa snažila na zvráteného lekára upozorniť už dlhšie, no ľudia jej buď neverili, alebo jej jednoducho zatvorili dvere pred nosom. Navyše, súrodenci sa kvôli diere v indianských zákonoch nedočkali spravodlivého konca. Cline síce prišiel o lekársku licenciu (napriek tomu, že do dôchodku šiel už v roku 2009), dostal však len pokutu vo výške 500 dolárov za to, že popieral, že by urobil čokoľvek zlé. Podľa súdu však svojím konaním neporušil žiaden zákon.

#OurFather subject Dr. Donald Cline is still living as a free man in Indianapolis, Indiana: https://t.co/dSkwSbcfkj pic.twitter.com/ZgjJpvRY4q — Decider (@decider) May 12, 2022

Keď sa Cline napokon priznal, tvrdil, že takýmto spôsobom na svet priviedol nanajvýš 10 až 15 súrodencov, určite nie viac. To je však očividné klamstvo. Jacoba verí, že Cline si neuvedomuje dosah svojich skutkov a verí, že neurobil nič zlé. Okrem toho, niekoľko z jeho detí ochorelo a Jacoba sa pokúsila získať od Donalda anamnézu, aby lekárom uľahčila diagnostiku a liečbu. Cline s ňou však odmieta komunikovať.

Ako informuje portál LAD Bible, diváci sú po zhliadnutí dokumentárneho filmu zhrození a znechutení. Cline totiž ani zďaleka nie je jediný, kto sa k takémuto konaniu uchýlil. „45 známych expertov na liečbu plodnosti použilo vlastné spermie na oplodnenie žien, a to bez ich vedomia a súhlasu,“ napísal na Twitter jeden zo znechutených divákov.