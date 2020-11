Ultrazvuk odhalil v mužovom žalúdku desivý nález. Krútiace sa parazitické červy natočili na video

U nás našťastie nie je až tak typické, že človeka napadnú parazitické hlísty. V rozvojových krajinách sveta je to však iné. To potvrdil aj prípad iba 20-ročného muža z hlavného mesta Indie, Naí Dillí, ktorý navštívil pohotovosť po tom, ako mal veľké bolesti brucha, hnačky a vracanie. Predtým nemal žiadne iné ťažkosti.

Lekári začali muža vyšetrovať. Testy preukázali, že mal vysoké hladiny bielych krviniek, čo naznačovalo infekciu. Takisto mal zvýšené hladiny hemoglobínu, čo je bielkovina prenášajúca kyslík v krvi informuje portál Science Alert. Takéto hodnoty však môžu poukazovať podľa Mayo Clinic na množstvo problémov, od dehydratácie až po rakovinu.

Ultrazvuk objavil zvláštny útvar

Padlo rozhodnutie vykonať ultrazvuk dolnej dutej žily nachádzajúcej sa blízko brucha, aby skontrolovali hladinu tekutín v cievach. Avšak pri tomto procese spozorovali, že v jeho žalúdku sa nachádza “tubulárna štruktúra, ktorá sa pohybovala krútením,” napísali autori v správe zverejnenej v odbornom časopise The New England Journal of Medicine.

Časté ochorenie

Následne mužovi odobrali vzorku stolice a vyšetrili ju na prítomnosť parazitov. Našli v nej vajíčka hlísty detskej (Ascaris lumbricoides), ktorého má vo svojom organizme až do 1,2 miliardy obyvateľov Zeme. Vo vyspelých krajinách je nákaza ním pomerne zriedkavá a súvisí so zlou hygienou. V Indii je však pomerne častý a ľudia sa ním nakazia keď jedia ovocie alebo zeleninu vypestovanú v kontaminovanej pôde.

Ak sa potraviny dobre neočistia a boli hnojené napríklad ľudskými výkalmi, vajíčka sa môže veľmi ľahko prenášať. Rovnako sa dá nimi nakaziť pri kontakte s kontaminovanou pôdou a neumývaním si rúk.

Nepríjemný parazit

Hlísta detská, ako už názov nasvedčuje, postihuje najmä deti. Samice hlísty môžu byť veľké až 30 centimetrov a produkovať 200-tisíc vajíčok denne. V čreve sa liahnu drobné larvy, ktoré prenikajú cez stenu čreva až do ciev. Krvou sa dostanú do pľúc a dýchacích ciest a kašlaním do hltanu. Odtiaľ ich nakazený človek prehltne opäť do žalúdku a čreva, kde dospievajú. Pri silnejšej nákaze je potrebná niekedy aj operácia.

Ochorenie sa dá liečiť antiparazitikami, čo bol prípad aj mladého muža. Nasledujúci deň bol z nemocnice prepustený a o dva týždne pri kontrole tvrdil, že sa cíti dobre, čo potvrdilo aj vyšetrenie, keďže v čreve už nemal vajíčka hlísty.