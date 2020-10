Roky si myslela, že trpí iba migrénou. Skeny mozgu ukázali, že sa jej tam usídlil nebezpečný parazit

Žena sa 7 rokov sťažovala na nepríjemné bolesti hlavy. Lekári si však mysleli, že trpí migrénami. Až po rokoch sa im podarilo zistiť, že migrény to ani zďaleka nie sú. Mala totiž v mozgu larvy pásomnice.

Mladá žena mala v mozgu parazita

Mladá 25-ročná Austrálčanka sa dlho sťažovala na bolesti hlavy, lekári si však mysleli, že trpí migrénami. Nedávno ju napokon museli previezť do nemocnice, k bolestiam hlavy sa totiž pridružila aj porucha videnia, píše štúdia uverejnená v časopise The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Lekári okamžite ženu vyšetrili za pomoci MRI a ukázalo sa, že v okcipitálnom laloku mozgu sa nachádza 8 milimetrov dlhá lézia, informuje web The Independent.

Lekári cystu odstránili bez väčších ťažkostí, až po zákroku sa však ukázalo, že to, čo odstránili, nebolo ľudské tkanivo. Následná DNA analýza ukázala, že v mozgu mladej ženy sa usídlila pásomnica dlhočlánková (Taenia Solium), ktorá sa do tela človeka dostáva zvyčajne konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného bravčového mäsa. Tomuto javu, kedy pásomnica napadne centrálny nervový systém človeka, sa hovorí neurocysticerkóza a odborníci sa nazdávajú, že ide o prvý prípad svojho druhu v Austrálii. Ostatné prípady, ktoré sa v krajine vyskytli, boli buď migranti alebo turisti, ktorí si parazita so sebou doniesli z dovolenky.

Vyskytuje sa najmä v Južnej Amerike a v Ázii

Neurocysticerkóza sa bežne vyskytuje najmä v Latinskej Amerike a v Ázii, žena však v poslednom čase nikam do zahraničia necestovala. Lekári sa domnievajú, že sa nakazila doma, žena totiž žije v takej časti Melbournu, kde až 10 % obyvateľov tvoria ľudia narodení v Ázii. Je teda možné, že žene sa pásomnica dostala do tela vďaka kontaktu s iným prenášačom, ktorý pravdepodobne pricestoval z niektorej z krajín, kde sa pásomnica vyskytuje často.

Lekári sa obávajú toho, že nakazených ľudí by mohlo byť viac, pričom celé roky ani nemusia vedieť o tom, že majú v tele parazita. Ochorenie sa môže prejaviť až po rokoch, jeho následky však môžu byť fatálne. Pred časom bol v Indii zdokumentovaný prípad, kedy kvôli pásomnici zomrel teenager. Tá sa mu dostala nielen do mozgu, ale aj do semenníkov. V Číne zas lekári zdokumentovali prípad, kedy mal robotník v mozgu stovky pásomníc po tom, čo zjedol zle tepelne upravené bravčové mäso.

Ako uvádza portál Laboratórna diagnostika, ochorenie spôsobené pásomnicou sa môže vyskytnúť aj na Slovensku, aj keď je to veľmi nepravdepodobné. Ak sa do tela človeka dostane vajíčko pásomnice, larva môže narásť do rozmerov 5 až 25 milimetrov. Príznaky sa objavujú v závislosti od množstva cýst a od ich vývojového štádia. Neurocysticerkóza sa najčastejšie prejavuje bolesťami hlavy, kŕčmi, zvracaním, poruchami videnia či zmenami v psychike jedinca.