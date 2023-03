Ukrajinskí vojaci ukončili výcvik na britských tankoch Challenger 2. Sú pripravení vrátiť sa domov a bojovať

Ukrajinskí vojaci, ktorí sa cvičili na obsluhu britských tankov Challenger 2, sú pripravení na nasadenie na fronte. V pondelok to uviedla britská vláda, informuje agentúra AFP.

„Ukrajinské posádky ukončili výcvik na tankoch Challenger 2 a sú pripravené vrátiť sa do vlasti, aby mohli pokračovať v boji proti ruskej nezákonnej a nevyprovokovanej agresii,“ vyhlásilo britské ministerstvo obrany.

14 tankov na Ukrajinu

Výcvik ukrajinských vojakov začal krátko po tom, čo Londýn v januári oznámil dodávku 14 tankov na Ukrajinu. Posádky sa učili riadiť a šoférovať tanky Challenger 2 a „efektívne identifikovať ciele“, uviedol britský rezort obrany. Ukončenie výcviku tiež označil za „zásadnú zmenu“ v schopnostiach ukrajinských ozbrojených síl.

„Vidieť odhodlanie ukrajinských vojakov, s akým ukončili výcvik na britských tankoch, je skutočne inšpirujúce,“ vyhlásil britský minister obrany Ben Wallace. Podotkol však, že „hoci sa ukrajinské jednotky vrátia späť do vlasti lepšie pripravené, neznamená to, že by sa zmenšilo nebezpečenstvo, ktorému budú čeliť„.

Podplukovník John Stone, ktorý na výcvik ukrajinských vojakov dohliadal, uviedol, že na britských inštruktorov „veľmi zapôsobila úroveň kompetentnosti“ ukrajinských vojakov.