Ukazuje posledné chvíle nepočujúcej obete. Toto je najlepšia, no aj najsmutnejšia epizóda seriálu o Dahmerovi

Jeffrey Dahmer pripravil o život celkovo 17 mladých chlapcov a mužov. Najmladšia z jeho obetí mala len 14 rokov, jeden z mužov bol nepočujúci. Práve tá epizóda seriálu Monštrum: Príbeh Jeffreyho Dahmera, ktorá vykresľuje jeho posledné chvíle, je podľa divákov najviac srdcervúca a zaslúži si ocenenie.

Ako informuje portál LAD Bible, jedna z epizód seriálu Monštrum: Príbeh Jeffreyho Dahmera vykresľuje príbeh jeho nepočujúcej obete. Podľa divákov je práve tento diel najviac srdcervúci a zaslúži si ocenenie. Šiesta epizóda dostala pomenovanie Silenced (v preklade Umlčaný) a ľuďom sa páči najmä fakt, že tvorcovia vykreslili Tonyho Hughesa v prvom rade ako človeka, nielen ako obeť Jeffreyho Dahmera.

Tony bol zavraždený v roku 1991 a bol v poradí už 12. Dahmerovou obeťou. „Keď sa to stalo, myslela som si, že prídem o rozum,“ vyjadrila sa rok po Tonyho smrti jeho matka Shirley Hughes. Aj portál Decider píše, že na túto epizódu sa pozeralo mimoriadne ťažko. Diváci môžu vidieť, aké bolo Tonyho detstvo a ako trávil čas so svojou rodinou a priateľmi.

None of Jeffrey Dahmer’s victims deserved to die but the episode about Tony Hughes is especially heartbreaking. So hard to watch. #DahmerNetflix #JeffreyDahmer #DahmerMonster pic.twitter.com/REZO0zjqkk

— Casey Moore (@caseyleemoore) September 23, 2022