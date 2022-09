Čítal porno a chodil do gay barov. Dahmer v mrazivom rozhovore vysvetlil, prečo na 9 rokov prestal vraždiť

Nejeden sériový vrah sa na niekoľko rokov odmlčal, neskôr sa však opäť vrátil k beštiálnym činom. Inak to nebolo ani v prípade Jeffreyho Dahmera. Medzi vraždami si doprial 9-ročnú prestávku. V rozhovore vysvetlil, prečo to urobil.

Prečo na 9 rokov prestal vraždiť?

V rozhovore sériový vrah Jeffrey Dahmer vysvetlil, prečo na 9 rokov prestal vraždiť, no potom sa k beštiálnym činom opäť vrátil. Ako informuje portál LAD Bible, kanibal z Milwaukee medzi rokmi 1978 až 1991 pripravil o život až 17 chlapcov a mladých mužov. Po tom, čo Netflix uviedol seriál Monštrum: Príbeh Jeffreyho Dahmera, ostali ľudia z jeho skutkov v šoku.

Na internete sa objavil aj úryvok z rozhovoru Dahmera s Nancy Glass z čias, keď už bol za mrežami. Nancy sa ho pýtala, čo robil počas 9-ročnej prestávky medzi vraždami. Zaujímalo ju, ako je možné, že v tom čase dokázal na taký dlhý čas udržať svoje pudy pod kontrolou. S úplným pokojom jej Dahmer odpovedal, že jednoducho sa mu nenaskytla príležitosť plne vyjadriť to, čo chcel. Fyzicky nemal možnosť vykonať to.

„Keď som sa v roku 1981 presťahoval do Milwaukee, začal som čítať pornografiu a chodiť do kníhkupectiev. To napokon viedlo k tomu, že som začal navštevovať gay bary,“ priznal Dahmer. Dodáva, že jednu noc si do izby Hotela Ambassador priniesol mladého muža. Vraj mal v pláne ho „len“ nadrogovať a stráviť s ním noc, nemal v pláne ublížiť mu.

Dahmer už nemal čo stratiť

Keď sa však ráno zobudil, mladík mal zlomené rebro a jeho telo bolo posiate modrinami. Dahmer ho na smrť dobil vlastnými päsťami, no vraj si z toho vôbec nič nepamätá. Práve toto bola ale zlomová noc, po ktorej sa po 9-ročnej prestávke opäť vrátil k vraždeniu.

Po tom, čo ľudia úryvok z rozhovoru videli, boli šokovaní z toho, aký bol Dahmer priamy a úprimný. Bolo očividné, že po tom, čo skončil v rukách polície, už nemal čo stratiť. Niektorí si dokonca myslia, že vrahovi sa dokonca uľavilo, keď ho chytili. Ďalší vyjadrili poľutovanie, že prostredníctvom seriálu musia rodiny obetí prežívať traumu opäť. Navyše, toto nie je prvý dokument, ktorý o Dahmerovi vznikol. S každým ďalším sa však znovu otvárajú staré rany.