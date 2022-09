Ukáže koniec manželstva princeznej Diany a Charlesa či posledné roky jej života: 5. sériu Koruny uvidíte už čoskoro

Popularita úspešného seriálu Koruna (The Crown) po smrti kráľovnej Alžbety II. na Netflixe mimoriadne vzrástla. Pritiahol k obrazovkám nových divákov, ale aj tých, ktorí ho už videli predtým. Medzi fanúšikmi však pretrvávala otázka, kedy môžu očakávať na 5. sériu. A streamovací gigant konečne prezradil dátum jej premiéry, informuje The Guardian.

Netflix počas svojej konferencie TUDUM ohlásil okrem iného aj dátum premiéry seriálu Koruna. A ak sa už nemôžete dočkať, máme pre vás dobrú správu. Na obrazovky streamovacej služby sa dostane už 9. novembra.

Bol zverejnený aj krátky teaser, ktorý sľubuje, že sa dej bude sústrediť na Dianu, princeznú z Walesu a princa Charlesa, dnešného Karola III., s ktorým tvorila manželský pár.

First teaser for Season 5 of THE CROWN featuring Elizabeth Debicki as Princess Diana released #TUDUM

The series returns to Netflix on November 9th. Thoughts?pic.twitter.com/NAktGy6Qls

— MovieRankings.net (@LightsCameraPod) September 24, 2022