Ubytujete sa už od 20 eur, slnko tu svieti takmer po celý rok: O skrytom európskom klenote ste možno ešte nepočuli

Tiež už snívate o dovolenkovom období? Ak túžite po cestovaní, nemusíte čakať na leto. Na tomto mieste je rovnako krásne po celý rok a takmer vždy tu svieti slnko. Reč je o skrytom klenote menom Sète.

Objavte francúzsky klenot

Ako informuje The Guardian, ak túžite po troche slnka a pohári dobrého vína, mali by ste zamieriť do Sète na juhu Francúzska. Očarí vás pobrežím s hompáľajúcimi sa loďkami, ale aj zaujímavými múzeami, galériami či divadlom. Mesto bolo založené v roku 1666, keď Ľudovít XIV. hľadal prístav pre svoje kráľovské galéry, a v 19. storočí sa veľmi rozrástlo a stalo sa hlavným prístavom pre obchod s vínom, vlnou a drevom.

Mnohých sem pritiahnu aj každoročné preteky na vode, ktoré sa konajú už 350 rokov. Stoja proti sebe dva tímy prezlečené za námorníkov a snažia sa oponenta zhodiť do vody. Pochopiteľne, nechýbajú ani reštaurácie núkajúce čerstvé morské plody či útulné kaviarne, kde si môžete vychutnať jedinečnú atmosféru. Miestnou špecialitou sú najmä ustrice, s pohárom dobrého vína ich môžete ochutnať už za 10 eur. Zima je tu zas považovaná za sezónu hľuzoviek, gurmáni si teda isto prídu na svoje.

Skvelá dovolenka v lete aj v zime

Úžasnú dovolenku si tu užijete v lete, ale aj v zime. Aj v chladnejších mesiacoch sa tu totiž teplota pohybuje na úrovni okolo 14 °C. Na Bookingu nájdete v okolí Sète ubytovanie už aj od 40 eur na noc pre dve osoby.

Ak sa sem chcete dostať lietadlom, nastúpite vo Viedni a na letisku Montpellier ste s jedným prestupom. Najlacnejšie spiatočné letenky aktuálne začínajú na sume 173 eur. Z letiska je to do Sète autom už len približne 35 minút cesty.