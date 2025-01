Ubytovanie len za 11,50 eura: V tomto európskom klenote si užijete superlacnú dovolenku pri mori, stačí vám 37 eur na deň

Aj keď je len január, mnohí z nás už začali pomýšľať na letnú dovolenku. Na druhej strane, nie každý si môže dovoliť rozhadzovať peniaze, a preto predstava vycestovania do zahraničia môže v niekom vyvolávať nepríjemné pocity. No v Európe stále nájdeme miesta, kde si viete naplánovať dovolenku lacno. Ak začnete takto v predstihu, môžete si napríklad uloviť ubytovanie, ktoré už pred letom bude obsadené a ušetriť tak peknú sumu.

Ak ale neviete kam vyraziť, inšpirujte sa rebríčkom 14 najlacnejších miest v Európe, kam sa vydať v roku 2025 s obmedzeným rozpočtom, ktorý zverejnil magazín Time Out.

Na tretie miesto zaradil portugalské Porto, druhú priečku obsadilo mesto Kaunas v Litve a víťazom sa stala albánska Tirana.

Tirana je hlavným mestom Albánska, ktoré, aj keď jeho popularita narastá, stále nie je medzi Slovákmi takou obľúbenou dovolenkovou destináciou ako ďalšie európske miesta. Okrem histórie, ktorú si Tirana živo pamätá, tu nájdete aj hipsterské podniky, po ktorých návšteve budú vaše sociálne siete priam jasať.

Na skok k plážam

Nenachádza sa síce pri mori, ale na miestnom letisku stačí nasadnúť na autobus, ktorý vás dopraví až k pobrežiu. Neďaleko Tirany môžete navštíviť mesto Drač, kde už pláže nájdete, no ak vám nevadí cestovať trochu ďalej, vydajte sa južnejšie. Nájdete tu menej preplnené pláže, ktoré navyše vyzerajú ako vystrihnuté z katalógov.

Ak by ste si teraz začali plánovať letnú dovolenku práve v okolí Drača, ubytovanie vás nemusí stáť veľa. Do hľadáčika na obľúbenom ubytovacom portáli sme zadali noc na začiatku júla a našlo nám najlacnejšie ponuky od 23 eur za izbu s manželskou posteľou pre dve osoby, čo vychádza na 11,50 eura na jedného. Takýchto ponúk do 30 eur nájdete habadej.

Portál Budget Your Trip, ktorý zbiera dáta reálnych skúseností cestovateľov, uvádza, že ak cestujete nízkonákladovo, na deň by vám v Albánsku malo stačiť 37 eur vrátane výdavkov na ubytovanie či jedlo. No kľúčové je v takomto prípade dôkladné plánovanie.

V rebríčku miest, ktoré môžete tento rok precestovať v rámci nízkeho rozpočtu, sa nachádzajú aj ďalšie zaujímavé destinácie, ako napríklad litovský Kaunas, poľský Krakov alebo lotyšská Riga.