U našich susedov vzniká nové metro, hovorí sa o veľkolepom projekte storočia. Na výstavbe pracuje denne 800 ľudí

Viedeň už tri roky intenzívne pracuje na výstavbe nového metra, ktoré prinesie šesť nových staníc na päťkilometrovej trase vrátane troch veľkých prestupných uzlov. Tento projekt verejnej dopravy U2xU5, ktorý zahŕňa aj modernizáciu linky U5 na plne automatizované metro, zamestnáva denne viac ako 800 pracovníkov a predstavuje najväčší infraštruktúrny a klimatický projekt v histórii mesta.

Prvá etapa predĺženia metra U2xU5 zahŕňa úsek zo Schottentoru na Matzleinsdorfer Platz (U2) a z Karlsplatzu na Frankhplatz (U5). Dopravný podnik mesta Viedeň, Wiener Linien, nedávno zverejnil krátky update k výstavbe: dokončenie linky U5 na Frankhplatz (0,6 km s jednou novou zastávkou) je naplánované na rok 2026, čo bude prvým krokom k zelenšej budúcnosti hromadnej dopravy. Nakoľko nečakané geologické problémy spomalili razenie tunelov, rozšírenie stanice U2 na Matzleinsdorfer Platz (4,4 km a päť nových staníc) si vyžiadalo úpravy deadlinov. Ak sa však už nevyskytnú ďalšie komplikácie, otvorenie v roku 2030 je stále reálne.

Pred samotným razením tunela prebehli rozsiahle prieskumy, vrátane 250 vrtov do hĺbky až 60 metrov a vykopania 3 000 šácht na detailnú analýzu. „Tri roky výstavby nám ukázali technické výzvy, ktoré viedenská pôda predstavuje. Napriek dôkladnému plánovaniu nás prekvapili pohyby zeminy a prieniky vody,“ uviedla Gudrun Senk, technická riaditeľka Wiener Linien. „S odborníkmi sme prekonali mnohé výzvy, no v otázke bezpečnosti neexistujú žiadne kompromisy. Hustá zástavba, historické budovy na povrchu, vrstvy vodonosnej zeminy pod nimi a opakované prieniky vody do tunelov si vyžiadali dodatočné bezpečnostné opatrenia a, samozrejme, aj čas,“ dodáva.

Zastávka U2 Reinprechtsdorfer Straße bola obzvlášť náročná. Počas výstavby šachty bolo potrebné vykonať ďalšie kroky, ako inštaláciu dočasných základov na zvládnutie tlakov pôdy a dodatočné zabezpečenie konštrukcie šachty. V oblasti radnice v centre mesta sa zas vyskytla spodná voda, hoci už v roku 2022 pred začatím výkopových prác bolo preventívne nainštalované veľké potrubie na odvádzanie podzemnej vody do Dunaja.

Výzvy pri používaní tunelovacieho stroja

Tunelovací stroj (TBM – Tunnel Boring Machine), dlhý 120 metrov a vážiaci 1 200 ton, zohráva kľúčovú úlohu pri razení tunelov pre novú linku U2. Pred začatím prác musí byť pripravený priestor vybudovaním šácht a chodieb. TBM postupne razí tunel medzi stanicami, avšak nepredvídateľné udalosti, ako napríklad prienik vody, môžu prácu spomaliť a ovplyvniť celkový harmonogram projektu. Prvým testom bude stanica Reinprechtsdorfer Straße, kde sa očakávajú geologické výzvy ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť razenia. „Ak všetko pôjde hladko, otvorenie v roku 2030 je na dosah,“ dodáva Senk.

Rast cien ovplyvnil náklady

Enormný nárast cien stavebných prác a inflácia ovplyvnili aj náklady na samotný projekt. Pôvodné náklady vo výške približne dve miliardy eur, dohodnuté v roku 2020, sa z dôvodu inflácie a rastu cien zvýšili o približne 15 percent, čo predstavuje dodatočných 300 miliónov eur. Rainer Stempkowski, vedúci monitoringu projektu, uvádza, že tento nárast bol spôsobený výrazným zvýšením cien stavebných materiálov, energií a miezd, najmä v dôsledku pandémie a vojny na Ukrajine.

Napriek tomu projekt zostáva v rámci rozpočtu, avšak inflácia vedie k dodatočným finančným požiadavkám. Podľa dohody z roku 2020, ak inflácia prekročí 2,5 percenta trikrát po sebe, riadiaci výbor projektu, zložený zo zástupcov mesta Viedeň a spolkovej vlády Rakúska, prehodnotí situáciu a začne rokovania o úpravách financovania. Tieto diskusie prebiehajú s cieľom zabezpečiť udržateľné financovanie projektu U2xU5 a pokračovať v jeho úspešnej realizácii ako najväčšieho projektu na ochranu klímy vo Viedni.