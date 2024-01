Týmto piatim čerpacím staniciam sa radšej vyhnite: Palivo v nich neprešlo kontrolou kvality

Keď prídeme na čerpaciu stanicu, predpokladáme, že do auta natankujeme kvalitný benzín, naftu či LPG. A v mnohých prípadoch to tak naozaj je. Nekvalitné palivo je totiž veľká záťaž pre palivovú sústavu automobilu, a to môže vyústiť až k poškodeniu motora, ktorého oprava zvyčajne nie je lacnou záležitosťou.

5 vzoriek neprešlo kvalitou

Šofér pritom nemá ako zistiť, či tankuje do svojho auta kvalitné palivo. Aj preto Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonáva pravidelné kontroly na čerpacích staniciach a odoberá vzorky na testovanie. Techbyte uvádza, že inšpekcia tieto testy robí v záujme ochrany ovzdušia, no tento výsledok kontroly vie poslúžiť aj motoristom.

Pre Techbyte uviedol hovorca SIŽP, Mgr. Dávid Vido, PhD., že vykonali kontrolu na 155 čerpacích staniciach po celom Slovensku, pričom odobrali 472 vzoriek motorového paliva. Z tohto množstva 5 vzoriek nesplnilo požadované kvalitatívne kritériá.

Problémy pri kontrole robil benzín BA 95 a LPG.

Čerpacia stanica 1. SPS, Slovenského národného povstania 1301, Žiar nad Hronom, nevyhovujúca vzorka LPG .

. Čerpacia stanica ČS LPG, Pri prachárni 5, Košice, nevyhovujúca vzorka LPG .

. Čerpacia stanica Jurki, Kollárova 73, Martin, nevyhovujúca vzorka BA 95 .

. Čerpacia stanica DALIOIL, 1. mája, Liptovský Mikuláš, nevyhovujúca vzorka BA 98 .

. Čerpacia stanica Jurki, Demänová, nevyhovujúca vzorka BA 95.

Predajcovia, ktorí predávali nekvalitné palivá, pravdepodobne dostanú pokutu. Ešte ale nebolo ukončené správne konanie. Pokuty by sa mali pohybovať od 700 eur.