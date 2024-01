Tvrdili, že budeme mrznúť, mrznú však oni. Obyvateľom Moskvy a okolia praskajú radiátory, nemajú vodu ani elektrinu

Kým my sme boli strašení, že bez ruského plynu budeme mrznúť, zdá sa, že karta sa obracia. Niektorí obyvatelia Moskvy ako aj blízkeho mesta Podoľsk majú vo svojich bytoch chladno, mnohé z bytov nemajú teplú či žiadnu vodu a niektoré ani elektrinu. Tento stav je už niekoľko dní a zatiaľ sa problém nevyriešil.

Ako píšu Novinky.cz, situácia je najmä v Podoľsku kritická od 4. januára, teda tesne pred začatím pravoslávnych Vianoc. Problém nastal v miestnom závode na výrobu munície. V čase, keď panovali teploty na úrovni -24 stupňov Celzia sa odrazu 170 výškových panelákov, ale aj nemocnica, školy a škôlky ocitli bez tepla.

According to SHOT, three people were detained in Podolsk, near Moscow, after a heating unit broke. The head of a boiler house, the general director of Klimovsky Specialized Cartridge Plant CJSC, and the deputy head of the city administration. pic.twitter.com/HOH06YXAkQ

„Sme bez tepla, v byte máme 11 stupňov. Keď funguje elektrina, tak si kúrime pomocou ohrievačov, ktoré nám dali úrady, alebo plynom. Radiátory nám praskajú pred očami,“ povedala pre Novaja gazeta jedna z obyvateliek Podoľska.

Denník N píše, že podľa ruských expertov na inžinierske siete je problém v zastaranej infraštruktúre, ktorú aj 30 rokov nikto neopravoval. A práve vtedy, keď je najviac potrebná a najviac vyťažená, tak zlyhá.

Keďže nejde teplo, mnohí sa snažia kúriť elektrinou, čo zase preťažuje elektrickú sieť a dochádza k výpadkom. To spôsobuje, že v bytoch napokon často nejde ani prúd. Výpadky pritom zasiahli aj niektoré štvrte Moskvy.

Residents of the Moscow region are freezing in their own apartments: a state of emergency has been introduced in Podolsk due to the lack of heating.

For several days, over 20 settlements in the Moscow Oblast have been left without heat, water and electricity. The reason is… pic.twitter.com/B4RvkQjIxu

