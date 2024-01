Hrozí erupcia X: V najbližších hodinách môže Zem zasiahnuť solárna superbúrka

V týchto dňoch hrozí solárna búrka najvyššej triedy, informuje o tom český portál TN. Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA) varuje pred silnými slnečnými erupciami, ktoré môžu vzniknúť práve v týchto hodinách.

V prvom rade, slnečné erupcie sa delia do viacerých tried, pričom až tri majú vplyv na život na našej planéte. Označujú sa ako C, M, X. Závisia od intenzity, pričom C sú najslabšie a X najsilnejšie. Pri nich hrozia celosvetové výpadky rádiového signálu, vysvetľuje český web.

Hrozia erupcie M a X

A mohli by nastať práve v týchto dňoch. „Slnečná aktivita má byť nízka s určitou pravdepodobnosťou slnečných erupcií triedy M a menšou pravdepodobnosťou erupcií triedy X od 8. do 10. januára,“ spomína NOAA.

Šanca, že nastane erupcia triedy M práve teraz, je 45 % a že dôjde k erupcii označenej ako X, je 10 %.