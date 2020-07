Tvorcovia známeho animovaného seriálu prekvapili divákov. Jedna z hlavných postavičiek je lesbička

Fanúšikovia známeho animovaného seriálu, ktorý sa dočkal viacerých rôznych verzií, o tom diskutovali niekoľko rokov. V tomto prípade to boli doslova desiatky. To, čo si mnohí už dlhšie mysleli, však napokon potvrdili až tvorcovia hraného filmu a seirálu z roku 2010. Jedna z hlavných postáv popkultúrneho fenoménu Scooby-Doo je lesbička.

Vôbec prvý diel animovaného seriálu Scooby-Doo, známy pod názvom Scooby-Doo, Where Are You!, bol odvysielaný ešte v roku 1969. Dalo by sa povedať, že už vtedy diváci mali podozrenie, či jedna z hlavných postavičiek tímu amatérskych lovcov záhad nebola lesbička. O bystrej Velme to viac-menej prezrádzalo jej správanie a tak trochu aj stereotyp v podobe outfitu, v ktorom ju tvorcovia jednotlivých seriálov v epizódach ukazovali.

Velma je lesbička

To, že Velma je vlastne lesbička však potvrdil až výkonný producent seriálu Scooby-Doo! Mystery Incorporated na svojom instagramovom profile. Tony Cervone na ňom zverjenil obrázok Velmy s inou ženou na pozadí dúhovej vlajky, čím podľa webu LAD Bible potvrdil, že Velma bola vždy lesbička.

Fotografia, ktorú na sociálnej sieti Cervone zdieľal 29. júna bola mierená ako podpora LGBT komunite a vyslúžila si niekoľko pochvalných komentárov. Nechýbali však, samozrejme, ani kritické komentáre.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Tony Cervone (@tonycervone), 28 Jún 2020 o 6:24 PDT

Detailnejší popisok k fotografii bol zmenený, webu LAD Bible sa však podarilo zachovať jeho pôvodnú verziu.

„Hovoril som o tom už dávnejšie, že Velma v Mystery Incorporated nie je bi. Je lesbička,“ uviedol Cervone v popisku a zároveň dodal, že to s Velmou vždy tak trochu plánovali, čomu nasvedčovalo aj jej správanie, keď v tomto seriáli chodila so Shaggym. Ten vzťah bol podľa tvorcu pre ňu zlý, no mala určitý problém vyjadriť, prečo vlastne zlý bol.

Uvažovali nad tým už pri hraných filmoch

Neboli to však len tvorcovia tohto seriálu vysielaného v rokoch 2010-2013, ktorí sa nad Velminou sexualitou zamýšľali. Podobne na tom boli aj scenáristi a tvorcovia celovečerných hraných filmov z rokov 2002 (Scooby-Doo) a 2004 (Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed). Autorom týchto scenárov bol James Gunn, režisér komiksovky Strážcovia galaxie (Guardians of the Galaxy), a ten tiež otvorene priznal, že Velma preňho je lesbická postava.

Keď sa začalo hovoriť o prípadnom treťom hranom filme, viacero fanúšikov vyjadrilo želanie, aby Velma bola lesbička. Gunn priznal, že túto myšlienku už do scenára zakomponoval dávnejšie.

„V roku 2001 bola Velma otvorenou homosexuálkou v počiatočnom návrhu scenára,“ uviedol Gunn. Priznal tiež, že za všetkým je štúdio, ktoré tento nápad vôbec neakceptovalo, potom k nemu vyjadrilo neutrálny postoj a scéna bozkávajúcej sa Velmy a Daphne bola nakrútená. Následne ju ale z finálneho zostrihu odstránili a v pokračovaní dali Velme priateľa.

„Stavím sa, že tieto zábery ešte niekde stále existujú,“ prezradil na záver Gunn.

Bolo to planované vždy?

Seriál Scooby-Doo patrí medzi najobľúbenejšie detské animované programy. Od roku 1969, kedy bol odvysielaný vôbec prvý diel na americkej stanici CBS, vzniklo dovedna 13 seriálových spracovaní. Nechýbajú ani rodinné animované filmy určené priamo na video a dva hrané celovečeráky.

Či však bola postava Velmy aj v nich zmýšľaná ako lesbička, nevedno. Viacerí fanúšikovia si ale myslia a veria, že tento zámer bol už u tvorcov prvého seriálu.

Zatiaľ posledným pretavením známych lovcov záhad do celovečernej podoby je počítačový animák, ktorý sa pod názvom Scoob! dostane do slovenských kín 23. júla 2020. V USA mal mať taktiež premiéru v kinách, napokon ho ale štúdio uviedlo na VOD služby.