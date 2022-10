Tvorcovia sa rozhodli vyzradiť dôležitý detail. Eleven mala v druhej sérii Stranger Things zabiť dôležitú postavu

Druhú sériu seriálu Stranger Thing už síce máme dávno za sebou. Tvorcovia sa ale rozhodli, že na Twitteri vyzradia zaujímavý detail. Eleven mala zabiť dôležitú postavu, napokon sa tak ale nestalo.

Druhá séria Stranger Things bola odvysielaná v októbri v roku 2017. Ako píše portál Screenrant, diváci boli svedkami toho, ako Eleven skúmala svoju minulosť a pátrala po svojej rodine. Séria sa od fanúšikov dočkala zmiešaných reakcií, nepáčila sa im najmä epizóda Stratená sestra (The Lost Sister). Práve v druhej sérii sa ale Eleven dozvedela viac o svojej matke Terry a o práci doktora Brennera v tajnom laboratóriu.

Crazy shit that almost happened #2:

In season 2, Eleven was going to mercy kill her mother.

— stranger writers (@strangerwriters) October 10, 2022