Scenáristi Stranger Things zo žartu zverejnili celý dej 5. série. Prekvapení fanúšikovia ho ale nedokážu prečítať

Fanúšikovia Stranger Things si ešte na finálnu 5. sériu budú musieť „chvíľu“ počkať. Scenáristi pre všetkých nedočkavcov priniesli obrovské prekvapenie a odhalili im celý jej dej. Ak by ste si ale mysleli, že zostali po tomto nečakanom príspevku nadšení, nie je to inak. Mnohí pociťujú možno aj sklamanie, no predovšetkým veľkú zvedavosť. Išlo totiž iba o žart a napriek tomu, že sa na fotke nachádzajú informácie, po ktorých tak horlivo túžia, nedokážu ich prečítať, píše Unilad.

Článok pokračuje pod videom ↓

Od skončenia 4. série Stranger Things síce ubehlo iba niekoľko mesiacov, tvorcovia a scenáristi sa už počas leta pustili do tvrdej práce a vyzerá to tak, že majú jasno v tom, čo divákom vo veľkom a mimoriadne očakávanom finále naservírujú.

Scenáristi zverejnili fotografiu tabule, na ktorej sa nachádza dej pripravovaného finále

Za tvorbou scenára k tomuto hitu streamovacej služby Netflix stojí celá scenáristická skupina, ktorá sa rozhodla na Twitteri podeliť so svojou prácou. Na účte @strangerwriters preto zverejnili fotografiu bielej tabule, na ktorej sa nachádza rozpísaný celý dej veľkého finále a teda kľúčové body, ktoré predstavujú spoilery toho najpodstatnejšieho, čo sa udeje.

Pre fanúšikov Stranger Things mohol byť tento príspevok malými Vianocami, má však jeden háčik. Ide o žart a text na fotografii je nečitateľný.

Fanúšikovia sa len tak ľahko nevzdali

Ako sa dalo predpokladať, nadšení fanúšikovia sa tak ľahko nevzdali a chceli ho rozlúštiť. Žiaľ, neúspešne. V komentároch zdieľali priblížené časti bielej tabule a snažili sa hádať, čo je na nej vlastne napísané.

Obzvlášť ich zaskočila čierna škvrna v úplnom spodnom rohu, ktorá by mohla byť spoilerom samotného konca. Čo však znamená, nerozlúštili. Takže ide o veľmi efektívny vtip zo strany scenáristov, ktorým mnohých svojich fanúšikov nepochybne zaujali.

Veľa zatiaľ nevieme

O piatej sérii zatiaľ nie je známych množstvo informácií. Vieme iba to, že jednotlivé časti by mali byť kratšie ako pri poslednej uvedenej sérii.

Očakáva sa navyše aj smrť hneď niekoľkých postáv. Táto teória ale vychádza predovšetkým z výroku hereckej dvojice Millie Bobby Brown a Mayi Hawke, ktoré povedali, že Stranger Things má príliš veľa postáv. Čo by teda mohlo znamenať, že ich treba zredukovať. Ide však zatiaľ iba o dohady.

Príchod záverečnej série sa priebežne očakáva na polovicu roka 2024.