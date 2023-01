Túžbu po ľudskom mäse vnímal ako sexuálny fetiš: Kanibal sa zdôveril, že nechápe, prečo ho nechce jesť každý

Issei Sagawa sa neslávne preslávil brutálnym činom, ktorý spáchal. Začiatkom mesiaca svet obleteli správy o tom, že japonský kanibal zomrel na následky zápalu pľúc. Pred niekoľkými rokmi poskytol rozhovor pre Vice, v ktorom priblížil svoje zmýšľanie.

Renee Hartevelt bola holandská študentka, ktorá študovala so Sagawom na Sorbonne. Sagawa sa viackrát pokúšal o prehĺbenie ich vzťahu do inej roviny, no Renee bola proti tomu. Pred jej osudným dňom sa raz pokúsil Renee usmrtiť, no neúspešne. Nedokázal stlačiť spúšť za jej chrbtom. Aj keď väčšina by to brala ako znamenie, že sa má vzdať, Sagawu to namotivovalo k tomu, aby bol jeho druhý pokus úspešný.

Deň po nepodarenom pokuse Sagawa pozval Renee na to, čo malo byť nahrávanie básne v nemčine, s čím ochotne súhlasila a bez najmenšieho podozrenia vošla do jeho bytu. Potom, čo začala nahrávať, sa prikradol za jej chrbát aj s nabitou zbraňou. Počas čítania jej strelil priamo do zátylku a na mieste ju zabil. Po smrti ochutnal jej mäso, čím si splnil svoje dlhoročné túžby.

Nechápal, prečo nechce jesť ľudské mäso každý

V roku 2009 poskytol Sagawa rozhovor pre Vice, kde opísal, kedy pocítil prvýkrát nutkanie ku kanibalizmu. Podľa jeho slov to bolo ešte na základnej škole. Túžbu po ľudskom mäse nazval druhom sexuálneho apetítu.

„Je to jednoducho fetiš. Napríklad, ak by sa normálnemu mužovi páčilo dievča, prirodzene by pociťoval túžbu vidieť ju čo najčastejšie, byť jej nablízku, cítiť jej vôňu a bozkávať ju, však?“ povedal a prirovnal to ku svojim chúťkam. „Úprimne povedané, nedokážem pochopiť, prečo každý necíti túžbu jesť iných ľudí,“ dodal.

Médiá spravili z kanibala celebritu

Z japonského kanibala vytvorili médiá celebritu, ktorá natáča filmy, porno, komixy. Jeho cieľom bolo pred smrťou zjesť ešte jednu ženu.