Túto chybu si v slávnom filme nikto nevšimol takmer 20 rokov. Keď to uvidíte, nebudete sa vedieť prestať smiať

Hľadači filmových chýb mali pri uvedení tretej epizódy kultových Hviezdnych vojen čo robiť, aby spočítali všetky, ktoré tam režisér George Lucas omylom ponechal. Len v roku 2005 ich bolo minimálne 142, no a ďalšie rokmi pribúdali. Túto jednu konkrétnu si ale takmer 20 rokov nikto nevšimol.

Filmový web Screenrant pred časom informoval o chybe v kultovej snímke Star Wars – Epizóda III: Pomsta Sithov (Star Wars – Episode III: Revenge of the Sith), ktorá bola pred zrakmi všetkých divákov zdanlivo ukrytá takmer 20 rokov.

Takmer dve dekády si ju nikto nevšimol

Film, ktorý do kín vstúpil v roku 2005, bol očakávanou udalosťou, no dalo sa čakať, že úplne dokonalý nebude. Ešte v roku 2006 web Digital Spy písal, že spomedzi všetkých veľkých filmov uvedených v roku 2005 mala práve tretia epizóda Star Wars na konte najviac chýb (a to v tom roku boli uvedené filmy ako Vojna svetov, Constantine či Harry Potter a Ohnivá čaša).

Ako plynul čas a diváci mu pribúdali, objavili sa ďalšie, pričom drvivú väčšinu z nich nájdete na webe Movie Mistakes. Nedávno sa k nim pripísala ďalšia.

Tú si nikto nevšimol, pretože sa odohráva v dynamickej scéne počas súboja Anakina Skywalkera/Dartha Vadera so svojím učiteľom Obi-Wan Kenobim na planéte Mustafar. Rýchla práca kamery a jednotlivých prestrihov chybu vo finálnom strihu dokázali šikovne schovať. Keď si ale film stopnete v čase 1:59:03:21, môžete si všimnúť záhadnú tvár, ktorá sa za postavou Anakina odrazu objaví.

Ide o chybu v špeciálnych efektoch, čo len dokazuje, že aj strihači majú niekedy problém si všimnúť niečo, čo by vo výslednom filme nemalo čo hľadať. A to aj napriek tomu, že bežný divák si ju možno nevšimne. Fanúšikovia filmu na internete neznámu tvár nazvali „Mustafar Man“ (vo voľnom preklade „muž z Mustafaru“) a žartujú, že táto tvár by mala od streamovacej platformy Disney+, kde si Pomstu Sithov môžete pozrieť, dostať svoj vlastný spin-off seriál.

Zaujímavé je, že totožnosť tváre záhadného muža sa doposiaľ zistiť nepodarilo.