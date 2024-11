Tučniak žijúci len na Antarktíde precestoval 3500 kilometrov: Ocitol sa na teplej pláži v Austrálii, nikto nevie prečo

Tučniak obrovský obýva výlučne Antarktídu a ide o najväčší druh tučniaka na tomto najchladnejšom a najsuchšom kontinente sveta. Jeden však svoj domov opustil. Zaznamenali ho v Austrálii.

Ako informuje STVR na základe oddelenia pre biologickú rozmanitosť a ochranu prírody štátu Západná Austrália, dospelý samec sa objavil na pláži v meste Denmark. To leží asi 3 500 kilometrov severne od jeho prirodzeného domova.

Expertka Západoaustrálskej univerzity Belinda Cannell pripomenula, že v minulosti bolo niekoľko tučniakov obrovských zaznamenaných na Novom Zélande, prečo sa však tučniak vydal až do Denmarku, netuší.

Happy Friday news story… the globe-trotting Antarctic emperor penguin who washed up over 6000km away in Western Australia, in a world first, is now in good hands on the road to recovery. Excellent vision from the @Science_DBCA here 🐧 pic.twitter.com/ROCNLgnWyG

