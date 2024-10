Tri malé deti sú nezvestné už od roku 2021. Teraz sa ich podarilo natočiť v divočine, celé tri roky od ich zmiznutia

Deti sú nezvestné od roku 2021. Pred začiatkom vianočných sviatkov mal otec Tom Phillips ujsť s deťmi do divočiny. Po hádke s bývalou priateľkou zmizol aj s dcérami Ember a Jaydou, a so synom Maverickom.

Už v septembri 2021 polícia v súvislosti s rodinou podnikla prvýkrát rozsiahlu pátraciu akciu. Phillips však o celých devätnásť dní neskôr navštívil s deťmi farmársky dom svojich rodičov a tvrdil, že deti vzal len na dlhší výlet.

Správu priniesol portál The Guardian, cituje CNN Prima News.

Od dramatického incidentu prešli necelé tri mesiace, keď štvoricu vyhlásili za nezvestnú opäť. Otec mal deti uniesť do miestnej divočiny v oblasti Waikato, po hádke so svojou bývalou partnerkou. Tentoraz sa však po deťoch zľahla zem úplne.

Od tej doby uplynuli už tri roky, pričom po deťoch nebolo ani stopy. Dnes má mať Ember už osem rokov, Maverick deväť rokov a Jayda jedenásť rokov.

Za celé obdobie má polícia v záznamoch len pár incidentov, počas ktorých sa mal Phillips údajne objaviť v meste. Počas jednej z týchto udalostí chcel vykradnúť miestnu banku. Polícia tiež verí, že sa objavil aj v meste Piopio a vlámal sa v noci do obchodu, aj v sprievode jedného z unesených detí.

Pred necelými dvoma týždňami v tragickom prípade došlo k zlomu. Nové informácie priniesli tínedžeri, ktorí si vyrazili na lov prasiat do divočiny.

Podľa výpovede lovci prechádzali cez pole v blízkosti mesta Marokopa, keď narazili na dospelého muža a trojicu detí. Všetci boli zamaskovaní a pobalení, s veľkými batohmi na chrbtoch. Lovci stáli vo vzdialenosti asi 50 metrov od zvláštnej skupiny, keď ju prvýkrát zbadali.

New Zealand dad & experienced outdoorsman Tom Phillips disappeared with his 3 children in December 2021, they’ve just been spotted for the first time since. pic.twitter.com/f6mdibrNSp

— Billy Bragg (@Serena_Partrick) October 9, 2024