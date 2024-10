Muž v roku 1962 objavil v starej pivnici tajomný obraz: Z „čmáranice“ sa po dekádach vykľulo dielo s miliónovou hodnotou

Luigi Lo Rosso sa živil ako obchodník s odpadom. Prečesával opustené domy a skládky v dobrej viere, že sa mu podarí uloviť cenné predmety, ktoré by mohol neskôr predať v rodinnej záložni.

Túto prácu robil muž rád. Venoval sa jej dlho a poriadne. Písal sa rok 1962, keď vyrazil na misiu do starej pivnice na neďalekom ostrove Capri.

Počas štandardnej prehliadky objavil okrem iného aj zvláštne zrolované maliarske plátno. Správu priniesol portál CNN.

Obraz visel roky v rodinnom dome

Zaprášené plátno zvedavý obchodník rozhrnul. Objavila sa pred ním tajomná, asymetrická olejomaľba portrétu neznámej ženy. Žena sedela v jednoduchej miestnosti, oblečená v modrých šatách s výrazným červeným rúžom na perách.

Len 24-ročný Lo Rosso v osudný deň ručnému podpisu nevenoval veľkú pozornosť. Namiesto toho obraz zarámoval do lacného rámu a daroval svojej manželke. Tá si podľa slov jej syna nemyslela, že obraz je dosť pekný na predaj a označila ho termínom „čmáranica“.

Obraz tak viac ako 50 rokov visel na stene v dome a v rodinnej reštaurácii.

Ide o Picassov originál, tvrdia odborníci

Pôvod diela preskúmal Luca Gentile Canal Marcante, ktorý je známym odborníkom na umenie a čestným prezidentom švédskej neziskovej nadácie Arcadia Foundation.

Po dôkladnom uvážení odborník povedal, že na obraze je vyobrazená francúzska fotografka a básnička Dora Maar – partnerka a múza svetovo známeho maliara Pabla Picassa. Obraz má byť originálnym výtvorom umelca s miliónovou hodnotou.

Práve syn Andrea Lo Rosso nakoniec prišiel na to, že obraz by mohol mať nejakú hodnotu. Prvýkrát mu to napadlo, keď počas štúdia v 80. rokoch narazil na vyobrazenie obrazu Buste de femme Dora Maar. Zistil, že v 50. rokoch mal Picasso stráviť nejaký čas v lokalite Capri.

„Z príbehov otca viem, že zo skládky v Capri vyniesol dve plátna – iba jedno však podpísal Picasso. Obe boli pokryté zeminou a vápnom a mama ich rozprestrela a umyla saponátom, ako keby to boli koberce,“ vysvetlil syn.

O pravosti „niet pochýb“

Od tej doby ubehlo mnoho rokov a rodina sa prácne snažila obraz autentifikovať. Mnohí historici sa im snažili obraz zobrať a tvrdili, že ide o falzifikát.

Pravosť podpisu overila Cinzii Altieri, grafologička z Milána, a to len uplynulý mesiac. „Niet pochýb, že ten podpis je jeho,“ uviedla pre talianske médiá. „Neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by demonštroval jeho apokryfnú povahu.“

Odborníci sa zhodli, že obraz môže mať hodnotu približne 6 miliónov eur. Posledným krokom je teraz certifikácia v Picasso Foundation v Paríži, čo by mohlo podľa vyjadrenia rodiny pre CNN jeho hodnotu ešte zdvojnásobiť.

„Som šťastný, ale na prípitok si ešte počkáme. Stále je potrebné urobiť ešte jeden krok, kým bude tento neuveriteľný príbeh ukončený,“ dodáva Andrea na záver.