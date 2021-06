Trhalo stromy aj domy, autá lietali vzduchom. Tornádo na Morave dosiahlo kategóriu F4, potvrdil meteorológ

Minulotýždňové tornádo na juhu Moravy dosiahlo štvrtý z piatich bodov Fujitovej stupnice, ktorá slúži na hodnotenie rotujúceho vetra. Pre Českú televíziu to v pondelok potvrdil Martin Setvák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Odstraňovanie škôd pokračuje už štvrtý deň, bez prúdu naďalej zostáva približne 2000 domácností. Vláda v pondelok tiež prerokuje finančnú pomoc pre ľudí a obce, ktoré zasiahlo ničivé tornádo.

Tornádo malo kategóriu F4

Meteorológovia si spočiatku neboli istí, či majú tornádo z juhu Moravy zaradiť do tretej alebo vyššej kategórie z piatich. Žiadne silnejšie než z kategórie F3 totiž doteraz v Česku nezdokumentovali. Podľa Setváka je už ale teraz isté, že dosiahlo kategóriu F4.

Tornádo v tejto druhej najničivejšej kategórii dokáže zboriť dobre postavené domy – a tie so slabšími základmi odfúkne preč, rovnako ako automobily. Vietor dosahuje v nárazoch rýchlosť 330 až 420 kilometrov za hodinu.

Energetici na juhu Moravy medzitým obnovili dodávky elektrického prúdu do väčšiny domácností v okresoch Břeclav a Hodonín. Bez elektriny bolo po štvrtkovej katastrofe až 70 000 domácností, teraz ich ostáva zhruba 2000. Vláda bude v pondelok okolo poludnia rokovať o finančnej pomoci pre južnú Moravu. Ministerstvo pre miestny rozvoj chce na tieto účely uvoľniť 420 miliónov korún (16,5 milióna eur).

Tornádo, ktoré sa vo štvrtok prehnalo južnou Moravou, si vyžiadalo šiestu obeť. Podľa informácií spravodajského portálu TN.cz by to malo byť dvojročné dievčatko, pravdepodobne z Hodonína. Zomrelo vo Fakultnej nemocnici Brno.

„Môžem potvrdiť úmrtie v súvislosti so štvrtkovou udalosťou, ale vzhľadom na vek obete nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie,“ povedala hovorkyňa nemocnice Veronika Plachá. Podľa informácií TN.cz dievčatko podľahlo svojim zraneniam v piatok večer. Zdravotníci v brnianskej nemocnici ešte ošetrujú aj jeho matku.

Ľudia obciam poslali viac ako 700 miliónov

Štát zároveň ponúkne ľuďom na obnovu bývania až päť miliónov korún (196 000 eur). Podľa ministerky financií Aleny Schillerovej by štát mohol ľuďom poskytnúť dva milióny korún ako dotáciu a tri milióny ako zvýhodnený úver. Nárok by mali mať všetci poškodení bez ohľadu na to, či majú poistenie. Ministri prerokujú aj prípadnú finančnú pomoc z európskeho fondu solidarity. Tieto peniaze sa však nebudú dať použiť na opravu súkromných domov.

“Z fondu solidarity sa dajú financie čerpať len na budovy a náhradu škôd vo verejnom vlastníctve – na to, čo vlastní kraj, nie na domy,” uviedol hajtman Juhomoravského kraja Jan Grolich. Ľudia už do zbierok na pomoc ľuďom a obciam poslali 700 miliónov korún (27,5 milióna eur), informoval internetový spravodajský portál Novinky.cz.

Škody po búrkach a tornáde budú podľa Grolicha na verejnom majetku najmenej 12 miliárd korún (471 miliónov eur), na súkromnom mnohonásobne viac. V okresoch Břeclav a Hodonín búrka poškodila približne 1200 domov. Väčšina z nich prišla minimálne o strechu. Podľa riaditeľa juhomoravských hasičov statici určili na demoláciu 69 domov.