Južnou Moravou sa prehnalo tornádo. Pri silných búrkach prišli o život najmenej 3 osoby, 200 ľudí je zranených

Najmenej tri osoby zomreli v spojitosti so silnými búrkami, ktoré vo štvrtok večer zasiahli oblasť južnej Moravy. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na piatkové oznámenie záchranárov.

Hovorkyňa záchranárov z Juhomoravského kraja Michaela Bothová potvrdila, že zaznamenali tri obete na životoch. Záchranári na južnej Morave v spojitosti so štvrtkovými silnými búrkami zaznamenali okolo 200 zranených osôb. Obce hlásia poškodenie stoviek domov.

Južnú Moravu zrejme zasiahlo tornádo

K silným búrkam sa v okrese Hodonín a Břeclav pravdepodobne pridalo i tornádo, píšu Novinky.cz. Jeho sila podľa odhadov dosiahla stupeň tri až štyri, čo predstavuje rýchlosť presahujúcu 300 kilometrov za hodinu.

V juhomoravskom okrese Hodonín zrejme vo štvrtok večer zaznamenali tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. V oblasti Hodonína sa počas silných búrok sprevádzaných krupobitím objavil silný veterný vír, ktorý na viacerých miestach spôsobil rozsiahle škody.

Podľa zástupcu starostu dediny Hrušky Mareka Babisza je zrovnaná so zemou asi polovica obce. Silný vietor odniesol strechu z miestneho kostola a poškodil viacero áut, ktoré vymrštil na domy. Veľké škody sú hlásené aj z obce Lužice. Podľa meteorológov išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o tornádo. Ak sa to potvrdí, išlo by o prvé tornádo v ČR od mája 2018.

Z niektorých častí mesta Hodonín hlásili popadané drôty a časť domácností zostala bez elektriny. V okresoch Hodonín a Břeclav hasiči riešili stovky udalosti a tiesňové linky sú zahltené telefonátmi. Hasiči varovali obyvateľov, aby nevychádzali na ulice. Búrky obmedzili na južnej Morave aj verejnú autobusovú a vlakovú dopravu.

Slovenskí vojaci sú pripravení pomôcť

Minister obrany SR Jaroslav Naď sa v súvislosti s prírodnou katastrofou na južnej Morave spojil s českým ministrom vnútra. Slovenskí vojaci sú v prípade potreby pripravení pomôcť zasiahnutým obciam. Na sociálnej sieti to uviedol minister obrany Naď.

“Aj my prostredníctvom nášho poveternostného ústredia ozbrojených síl sledujeme vývoj situácie. Zdá sa, že sa situácia upokojuje a nebude mať priamy dopad na Slovensko. Nič to nemení na tom, že nás situácia u našich susedov nesmierne mrzí,” skonštatoval Naď. Minister zároveň ocenil koordináciu medzi ministerstvami zdravotníctva, vnútra a obrany SR a tiež vedenie premiéra SR Eduarda Hegera.

Slovenská strana podľa Naďa do regiónu južnej Moravy vyslala 11 záchranných tímov, hasičov a záchranárov vrátane sanitiek. Viacero slovenských nemocníc blízko hraníc je pripravených prijať českých pacientov.

