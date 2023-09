Toto sa s vami deje, ak vidíte tváre na rôznych predmetoch. Vedci zistili prekvapivé informácie

Stalo sa to už možno aj vám. Zadívali ste sa na predmet – mohlo to byť, samozrejme, čokoľvek – a vám sa zrazu pred očami objavili rysy (ne)známej tváre. Pokojne to mohli byť dokonca aj celé postavy. Netreba sa ničoho obávať, nie ste blázon a ide o pomerne normálnu a bežnú vec. Vedci sa na ňu nedávno pozreli zblízka a zistili prekvapivé informácie.

Nová štúdia odhalila, že schopnosť rozpoznávať obrysy tvárí či celých postáv je pravdepodobne vo veľkej miere ovplyvňovaná oxytocínom, píše web The Guardian. O tieto zistenia sa s verejnosťou podelili austrálski vedci z University of Queensland a University of the Sunshine Coast.

Štúdia pre ženy, výsledky pre všetkých

Schopnosť dotvárať neurčité alebo nezreteľné podnety a predmety do zmysluplných obrazov pomocou fantázie sa označuje ako pareidolia a súvisí s predstavivosťou každého z nás. Podľa austrálskych vedcov ale môže mať na túto schopnosť vplyv oxytocín, teda hormón, ktorý mnohí poznajú aj pod „prezývkou“ hormón lásky, dôvery, morálky či sociálnych väzieb. No a práve ten je najviac prítomný v tele žien, ktoré sa čerstvo stali matkami.

Ako informuje web The Guardian, vedci štúdiu vykonávali online dotazníkovou formou, v ktorom bolo ženám ukázaných 320 rôznych obrázkov. Na 32 z nich boli zobrazené ľudské tváre priamo, ďalších 256 obrázkov ale obsahovalo rôzne výjavy, ktoré tváre mohli pripomínať. Zvyšných 32, ktoré ženám vedci ukázali, tvorili obrázky neživých predmetov bez akýchkoľvek vzorov podobných tváram.

Výskumu sa zúčastnilo 379 rôznych žien, z ktorých 84 bolo tehotných, 79 žien, ktoré v období posledného roka pred prihlásením sa do výskumu porodilo dieťa a 216 žien, ktoré neboli ani tehotné a ani nerodili.

Výskum má medzery

Pokus austrálskych vedcov priniesol prekvapivé výsledky. Ako sa totiž ukázalo, žiadna zo žien nemala problém na jednotlivých obrázkoch tváre rozpoznať. Tá skupina žien, ktorá ale nedávno porodila, mala o čosi väčšiu úspešnosť v rozpoznávaní jednotlivých obrázkov, v ktorých mohli byť rysy tvárí naznačené.

Zdá sa teda, že oxytocín by mohol byť ovplyvňovačom sociálneho správania. Vo výskume ale vedci hladinu tohto hormónu priamo nemerali. Ich tvrdenia tak bude musieť podporiť ešte ďalší výskum.