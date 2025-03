Toto pravidlo, týkajúce sa trinásteho dôchodku, mnohí nepoznajú. Nepríjemne prekvapí najmä nových dôchodcov

Dôchodcovia si popri dôchodku môžu prilepšiť viacerými spôsobmi. Hneď na začiatku roka ich čaká valorizácia dôchodkov a neskôr sa tešia na rodičovský či 13. dôchodok. Niektorým však tieto prilepšenia od štátu nestačia a rozhodnú sa sami si zvýšiť sumu penzie tým, že naďalej pracujú aj popri dôchodku. V takomto prípade sa im oplatí podať daňové priznanie, ako sme informovali v článku.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Nie je to tak dávno, čo sme informovali o tom, ako funguje nárok, respektíve súbeh nárokov na dôchodok. Nie je totiž možné poberať napríklad invalidný a starobný dôchodok naraz a v prípade, že dôchodcovi, ktorý poberá starobný dôchodok, vznikne nárok na pozostalostný dôchodok, z tejto sumy bude poberať len polovicu. Podobné pravidlá platia aj pre 13. dôchodky.

Čo by ste mali vedieť o 13. dôchodku

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu v decembri 2025 bude mať poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2025 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku.

Trinásty dôchodok pritom bude týmto poberateľom vyplatený automaticky a nemusia oň žiadať.

Starobní dôchodcovia dostanú 667,30 eura, čím si oproti minulému roku prilepšia o 61 eur. Minister Erik Tomáš zdôraznil, že ak sa táto suma rozdelí na dvanásť mesiacov, teda počas celého roka, každý mesiac si tak seniori k riadnemu dôchodku prilepšia o 55 eur. O rovnakú sumu si prilepšia aj predčasní dôchodcovia.

Poberatelia vdoveckého dôchodku dostanú 300,10 eura. Vdovy si prilepšia o čosi viac a dostanú až 363,20 eura. Sirotský trinásty dôchodok bude predstavovať sumu presne 300 eur. Pri invalidnom dôchodku do 70 % predstavuje suma trinásteho dôchodku 301,40 eura a pre invalidný dôchodok nad 70 % to bude 548,50 eura.

Čo je však dôležitá informácia, ktorá súvisí s nárokom, a o ktorej by mali vedieť najmä noví dôchodcovia, ktorým nárok vznikol prvýkrát, a tak ešte nevedia, ako to presne funguje, je súbeh nárokov. Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky vyplatí Sociálna poisťovňa len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia.