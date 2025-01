Toto Martine Schindlerovej poriadne nevyšlo. Speváčka sa ocitla pod paľbou kritiky, ľudia si neberú servítku pred ústa

Odkedy jej meno spoznalo celé Slovensko v šou Slovensko hľadá Superstar, prešlo už dvadsať rokov. Na mladučké dievča, ktoré bolo nielen diváckym, ale aj Haberovým favoritom, sa však len tak nezabudlo a hoci sa dlhé roky primárne venovala právu, ani jej vášeň pre hudbu nezanikla.

Najnovšie Martina Schindlerová vystúpila v Teleráne, kde predviedla skladbu „No Time To Die“, ktorú ste mohli počuť v rovnomennom filme o Jamesovi Bondovi. Pôvodnú verziu naspievala Billie Eilish, ktorá má od Martiny podstatne odlišný hlas a tiež štýl spevu, takže sa dalo predpokladať, že si Martina túto skladbu prispôsobí.

Ľudia skritizovali jej vystúpenie aj outfit

Už po prvých tónoch bolo vidieť, že Martina vystúpenie precítila a skutočne sa snažila so skladbou zžiť, aby ju mohla podať čo najlepšie. To sa navyše odrazilo aj na jej angličtine a výslovnosti, ktorej sa nedalo čo vytknúť. Nedá sa to však povedať o jej celkovom vystúpení – aspoň podľa komentárov, ktoré sa zhromaždili pod oboma príspevkami s jej vystúpením, ktoré boli pridané na oficiálny profil Telerána na sociálnej sieti.

„Tá bola tak strašne prechválená pri Superstar, že si teraz vôbec neuvedomuje, aká je hrozná a berie všetko, čo sa dá,“ skonštatovala diváčka v komentároch. „Otrasne spieva,“ okomentovala v skratke ďalšia. „Je to krásna žena, ale nemala by spievať,“ zhodnotila tretia.

Našli sa pritom aj takí, ktorí za jej výkon nevinili nedostatok talentu, ale nesprávny výber piesne. Napríklad: „Ona je dobrá speváčka, ale neviem, či je dobré prespievať ikonické skladby z bondoviek. Toto nie je Superstar a kolo bondoviek.“

Kritiku si navyše vyslúžil aj jej outfit. „Trápenie v nevhodnom oblečení,“ stálo v komentári. „Si pomýlila Teleráno s kabaretom,“ skonštatovala ďalšia komentujúca. Iná sa zas zhrozila: „To čo mala na sebe preboha!!!“

Našla sa dokonca aj osoba, ktorá v komentároch bez okolkov napísala: „To je striptérka?“ Na mužovu odpoveď pritom prišla aj rovnako nevhodná odpoveď. Žena mu odpísala: „Nie… je to deva, ktorá je už stará a chcela nejako zaujať.“