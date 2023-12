Toto je najväčšia bolesť, akú môže človek zažiť: Ľudí z nej zvíja, je horšia ako pôrod či kop do semenníkov

Už dlho sa vedú debaty medzi ženami a mužmi o tom, či bolí viac pôrod alebo kopnutie do semenníkov. No objavilo sa tvrdenie, podľa ktorého je tu ešte niečo, čo bolí oveľa viac. A ak ste to zažili na vlastnej koži, je veľmi pravdepodobné, že budete súhlasiť. UNILAD spomína vyjadrenie chirurga Troya Madsena, ktorý v lekárskom podcaste ozrejmil, čo je najväčšou bolesťou, akú môže človek zažiť.

A nie, nehovoril o pôrode a ani o kopnutí do semenníkov, ako by ste na prvú možno čakali.

„Neviem o tom, že by som niekedy videl na pohotovosti niekoho, kto má väčšie bolesti ako človek s obličkovými kameňmi,“ objasnil. Lekár ďalej vysvetlil, že takíto pacienti sa jednoducho zvíjajú od bolesti, pretože je neznesiteľná.

Potvrdili to z vlastných skúseností aj ženy

Madsen nie je jediný, ktorý tvrdí, že obličkové kamene sú horšie, ako pôrod — s čím by sme už, mimochodom, mali prestať strašiť ľudí, alebo dokonca deti. V roku 2017 to potvrdila aj štúdia, ktorá bola zameraná na ženy. Konkrétne na vzorku žien, ktoré majú za sebou aj pôrod a majú skúsenosť aj s obličkovými kameňmi.

Ukázala, že až podľa viac ako 63 % z opýtaných sú obličkové kamene bolestivejšie.

Prečo bolia?

Portál s odvolaním sa na vyjadrenia urológa Johna Smitha pre IFLScience vysvetlil, že obličkové kamene samy osebe bolesť nespôsobujú, pretože sa nachádzajú v obličkách a ničomu tam „nezavadzajú“.

Tá bolesť však prichádza, keď začnú blokovať tok moču a dostanú sa do močovodu. Odtiaľ ich chce telo dostať von, a to je poriadne bolestivé. Táto diagnóza je však okrem toho aj nebezpečná, a preto, ak máte akékoľvek problémy, okamžite vyhľadajte lekára. Hazardovať so zdravím sa totiž neoplatí.