Poučte sa z chýb ostatných a nepozerajte ich: Toto je 10 najväčších filmových sklamaní roka 2023

Rok 2023 priniesol do kín a aj na streamovacie platformy desiatky filmových noviniek. Niektoré divácke očakávania splnili, iné nás sklamali. Toto je desiatka toho najhoršieho, čo sa do našich kín tento rok dostalo.

Tak ako sme vám na našom webe predstavili už niekoľko rebríčkov toho najlepšieho, čo sa vo filmovom a v seriálovom svete urodilo za uplynulý rok, tak sa pozeráme aj na to, čo nevyšlo úplne dobre.

Nasledujúca desiatka filmov to mala našliapnuté, aby na striebornom plátne zažiarila. Stal sa ale presný opak a z filmov sú prepadáky po viacerých stránkach. Ktorým filmom odpremiérovaným v našich kinách by ste sa mali oblúkom vyhnúť?

Insidious: Červené dvere (Insidious: The Red Door) – 52 %

Začíname hororom, ktorého ďalšie pokračovanie žiadali azda len tí najvernejší fanúšikovia série. A ani najslabšie hodnotenia zo všetkých dielov Insidious nie sú zárukou toho, že Červené dvere budú posledným filmom v sérii. V pláne je totiž ďalší príbeh s pracovným názvom Thread: An Insidious Tale. O čom bude, zatiaľ nevedno.

Piaty film v poradí predostrel myšlienku, že Josh (opäť ho hrá Patrick Wilson) a vysokoškolák Dalton sa pokúsia raz a navždy skoncovať so svojimi démonmi. Vydávajú sa tak ešte ďalej než doposiaľ a čelia temnej minulosti svojej rodiny a zároveň novým, ešte desivejším hrôzam, ktoré sú ukryté za červenými dverami.

Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (Transformers: Rise of the Beasts) – 51 %

Možno ste si mohli myslieť, že na svete neexistujú diváci, ktorí by nevideli všetky filmy zo série Transformers, vyvedieme vás však z omylu. Existujú dokonca aj takí, ktorí tieto filmy videli niekoľkokrát. A zrejme aj to je dôvodom, prečo sme sa dočkali ďalšieho, v poradí už ôsmeho filmu a v septembri 2024 sa dočkáme aj deviatky.

Autoboti a Decepticoni nie sú jedinými Transformeri, ktorí sa medzi ľuďmi ukrývajú. V hlbinách amazonského pralesa už tisícky rokov prežíva druh Maximals, ktorý si ako pozemské krytie zvolil zástupcov zvieracej ríše. Planéte Zem ale hrozí ďalšie nebezpečenstvo, ktoré Maximalov vyhnalo z ich domoviny. Tým nepriateľom je Unicorn – nemilosrdný pojedač všetkého živého. Nápad (asi) dobrý, ale aj divákom je už zrejme jasné, že radšej ako na Transformerov by mali investovať peniaze do niečoho zmysluplnejšieho..

Medveď na kokse (Cocaine Bear) – 49 %

Ak by sme mali vybrať jeden z najväčších kinematografických bizárov roka 2023, tento horor – navyše inšpirovaný skutočnými udalosťami – by bol absolútnym víťazom.

Hlavným antagonistom je totiž medveď, ktorý v lese nájde niekoľko kilogramov strateného kokaínu, a to z neho robí ešte nebezpečnejšieho predátora. Samozrejme, medveďa, či už je na kokaíne alebo nie je, by v lese nechcel stretnúť nikto. Partia všemožných charakterov sa s ním ale stretne a ako to dopadne, to sa dozviete v tejto bizarnosti, ktorú režírovala Elizabeth Banks.

Blue Beetle – 48 %

Rok 2023 na plátnach kín opäť prial aj stále obľúbeným komiksovkám. Žiadna z nich však tento rok nedokázala ukojiť túžby svojich najvernejších fanúšikov. Ďalší z pokusov DC univerza dopadol zo všetkých komiksových filmov asi najžalostnejšie a ktovie, či sa s ním ešte v budúcnosti vôbec na plátne stretneme (toto je rétorická otázka, ako poznáme tvorcov komiksových filmov, istotne ho vytiahnu).

Blue Beetle rozpráva príbeh čerstvého absolventa vysokej školy Jaimeho Reyesa, ktorý sa vracia domov plný nádejí do budúcnosti, aby napokon zistil, že domov už nie je taký, aký bol, keď ho opúšťal. Zatiaľ čo hľadá zmysel života, zasiahne osud. Jaime sa totiž nečakane stretne so starovekou relikviou, ktorá je obdarená mimozemskou technológiou. Asi netreba detailne rozpisovať, ako to skončí. Jaime nadobudne superschopnosti a je z neho superhrdina, ktorý bojuje proti zlu a dostane sa pritom do problémov s niečím oveľa väčším.

Expendables 4 – 46 %

Áno, už štvrtý diel, a budú aj ďalšie, lebo divákov to aj tak baví, aj keď na to potom na internete nadávajú, no filmové štúdiá zarábajú, a tak nemajú dôvod skončiť.

Séria, ktorá sa mala skončiť už prvým dielom, tentoraz k Jasonovi Stathamovi, Dolphovi Lundgrenovi, Randymu Coutureovi a Sylvesterovi Stallonovi privolala ďalších neohrozených hrdinov, ktorí sa predstavili v úspešných akčných filmoch. Menovite je to raper 50 Cent, kráska Megan Fox a Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran a Andy Garcia. Že tých zvyšných po mene nepoznáte? To nič, istotne ste ich už niekde videli.