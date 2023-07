Toto je najťažší povel, aký môžete svojho psa naučiť: Možno ste ani netušili, že to dokáže urobiť

Ak máte doma štvornohého člena rodiny, s najväčšou pravdepodobnosťou ste ho naučili aspoň nejaké základné povely. A možno ste zašli oveľa ďalej a váš domáci miláčik zvládne urobiť rôzne zábavné triky, ktorými vám vyčarí úsmev na perách. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, ktorý je ten najťažší príkaz, aký by ste psa mohli naučiť? Web Top Dog Tips zostavil rebríček a tento trik označil za najnáročnejší zo všetkých.

Medzi obľúbené povely, ktoré majitelia učia svojich psov, patrí napríklad podanie labky či základné príkazy ako sadnúť a ľahnúť. To, ako ich správne vycvičiť, je obrovská téma sama o sebe. Pozrime sa, ktorý trik je označovaný za najťažší.

Najťažší je spev

Top Dog Tips vybral až 25 náročnejších povelov a trikov a na čele tohto rebríčka sa umiestnil spev. Áno, čítate správne. Svojho štvornohého domáceho miláčika môžete naučiť spievať. Web vysvetľuje, že je dôležité nájsť tú správnu pesničku. Dodáva, že tento trik ľahšie zvládnu psy, ktoré napríklad vyjú alebo častejšie štekajú, na rozdiel od psov, ktoré patria medzi tie tichšie.

Na internete nájdete množstvo návodov, ako na to. Prípadne sa skúste opýtať niekoho, kto sa vo výcviku vyzná, aby vám poradil. Napríklad, The Dog Daily dáva zaujímavé odporúčania na začiatok. Ako počúvanie rôznych štýlov hudby či nástrojov spoločne s vaším psíkom. Vďaka tomu dokážete odsledovať, na čo reaguje najviac. Ďalším krokom by mal byť tréning, ktorý sa sústredí napríklad na jeden výrazný zvuk v pesničke, spojený s vaším povelom „spievaj“. A, samozrejme, nesmie chýbať zaslúžená odmena.

Tento povel pred psom nevyslovujte

Ako sme vás informovali, existuje aj slovíčko, ktoré by ste pred svojím miláčikom radšej vyslovovať nemali. Certifikovaná trénerka psov Hannah Gillihanová podľa Mail Online odhalila, že používanie slova „OK“ v blízkosti psov môže ich výcvik zbytočne skomplikovať. Pre PureWow prezradila, že slovo „OK“ je totiž v ľudskej reči prirodzené a používame ho aj počas výcviku psov. V tom však môže byť problém, pre psa totiž môže znamenať čokoľvek.

Mnoho ľudí slovko „OK“ používa, ak chce dať psovi najavo, že úloha bola dokončená, ale aj v prípade, ak od psa chcú, aby niečo urobil. Ak chcete, aby pes prestal vykonávať zadaný povel, použite napríklad slovo „stop“. Ak použijete slovo „OK“, ktoré používate aj v bežnej reči s priateľmi, pes z toho môže byť zmätený.