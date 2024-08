Toto je jeden z najväčších prepadákov Markízy. Televízia sa ho zbavila potichu, na obrazovkách s ním už nikdy nepočíta

Zdá sa, že nie vždy platí pravidlo, že to, čo je úspešné za hranicami, bude automaticky aj u nás. Éra kontajnerových reality šou je, zdá sa, už dávno za nami a na ich oživenie už diváci zvyknutí nie sú. So svetovým formátom to pritom táto televízia skúšala nie raz. Žiaľ, nedozrel naň čas ani po rokoch a z obrazoviek tak už zrejme nadobro zmizne, informoval web Mediaboom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Reality programy sú popri pôvodnej seriálovej tvorbe čoraz stabilnejšou súčasťou programovej štruktúry nejednej slovenskej televízie. TV Markíza to s nimi skúšala najskôr vo vlastnom vysielaní, neskôr len na VOYO a potom začala ich uvádzanie kombinovať, pretože sa to oplatilo.

Prepadák minule, prepadák aj teraz

Markíza preto verila, že po úspešných formátoch ako Love Island, Farma či Ruža pre nevestu sa jej podarí oživiť zašlú slávu Big Brother. Ten sa vôbec prvýkrát objavil na obrazovkách rovnakej televízie ešte v roku 2005. Oproti konkurenčnej šou podobného typu na TV JOJ – VyVolení, sa však s priveľkým úspechom nestretol. Markíza pritom verila, že Big Brother zaboduje, keďže iná obdobná reality šou z jej dielne – Mojsejovci – prepisovala rekordy sledovanosti.

Prvé uvedenie Big Brother ale skončilo fiaskom. A podobne to skončilo aj o približne 18 rokov neskôr, kedy sa Markíza rozhodla aj spolu s českou televíziou Nova priniesť vynovenú verziu. Ani moderná podoba kontajnerovej reality šou Big Brother ale u divákov nezafungovala, a to ani vo vysielaní, ani v archíve na VOYO.

Upadne do zabudnutia

Portál Mediaboom informoval, že Markíza tak dala projektu expresnú stopku a s výrobou ďalšej série nepočíta. „Formát šiel do zabudnutia prakticky okamžite po finále – nevracajú sa k nemu ani samotné televízie, ktoré zvyknú tváre svojich reality programov propagovať bulvárnymi článkami aj po skončení šou,“ píše portál.

Vyzerá to teda tak, že slovenských divákov už zaujímajú úplne iné typy reality programov, než tomu bolo v minulosti. Paradoxom ale zostáva, že formát Big Brother je vo svete nemálo úspešný. Od roku 1999, kedy bola odvysielaná vôbec prvá séria v Holandsku, vyšlo 63 rôznych variácií Big Brother v krajinách po celom svete, pričom súťaž spoznala už 510 výhercov.