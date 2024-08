Bizár, aký tu ešte nebol: V najhoršom filme roka budú na ľudí pršať vraždiace mačky. Pozrite si trailer na Mačkonádo

Bizarných filmov by sme v kinematografii vedeli nájsť tisícky. Už čoskoro segment veľmi zlých snímok obohatí ďalší klenot, ktorý sa nebojí robiť si žarty sám zo seba. Inšpiroval sa totiž u svojich slávnejších zástupcov v žánri bizarných katastrofických filmov, pričom to, čo sa naučil, ešte viac zhoršil, aby sa do dejín mohol zapísať ako jeden z najhorších filmov všetkých čias.

Tí, ktorí sa zabávajú sledovaním veľmi zlých a lacných filmov, už zrejme o vzniku tohto diela vedia. Tí, ktorí nie, možno vás aj táto veľmi zlá upútavka presvedčí, že by ste zlým a bizarným snímkam mali venovať viac zo svojho drahocenného času. Tento film totiž bude taký zlý, že ho vidieť skrátka chcete.

Po Žralokonáde prichádza Mačkonádo

Po tom, ako už ľudstvo v rôznych kútoch sveta čelilo niekoľkým Žralokonádam (Sharknado), Pavúkonádam (Arachnado) či Klaunádam (Clownado), prichádza novinka, na ktorej sa naozaj šetrilo. Isté americké mestečko bude terorizovať mačkonádo plné krvilačných mačičiek.

Už z krátkej upútavky je vidieť, že ide o extrémne lacný film, za ktorý tvorcovia nemohli utratiť viac ako pár drobných. Aby tento aspekt filmu vyznel čo najviac, obsadení boli ochotnícki herci a vyrobené pre film boli veľmi biedne špeciálne efekty. Má to skrátka všetko to, čo od treťotriednych filmov očakávate.

Hlavných hrdinov čaká mňausaker

„Svet čelí desivému prívalu tornád, ktoré so sebou nesú aj klbko zúrivých a smrtiacich mačiek. V chaose, ktorý nastal, je na skupinke rôznorodých ľudí, aby mačaciu skazu zastavili. Všetci ale majú, na rozdiel od mačiek, len jeden život a všetko je navyše proti nim. Nemajú ale čas plakať nad rozliatym mliekom. Len čo totiž začnú vzduchom poletovať chlpy, bude to poriadny mňausaker,“ uvádzajú tvorcovia v oficiálnej anotácii k filmu. Trailer si môžete pozrieť nižšie.

Kto si v tejto snímke zahral, nie je absolútne podstatné, dôležité je vedieť, že tento (ne)film dorazí na VOD platformy 22. októbra.