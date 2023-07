Tomášovi vrátili za zmeškaný let 600 eur, a tým to zďaleka nekončí. Toto všetko môžete získať od leteckej spoločnosti

Mnohí cestovatelia sú aj dnes pri téme kompenzácií v leteckej doprave veľmi skeptickí. Väčšina z nich si odškodnenie nežiada, aj keď naň majú nárok. Zväčša ide o to, že sa im s leteckou spoločnosťou nechce naťahovať, prípadne je problémom jazyková bariéra. Získať solídne odškodnenie však nie je také náročné a existuje hneď niekoľko spôsobov, ako sa k nemu dostať.

V článku sa dozviete: v akých prípadoch máte nárok na odškodné;

koľko vám môže letecká spoločnosť zaplatiť;

na čo všetko máte pri meškaní letu právo;

ako si kompenzáciu zdvojnásobiť.

Široké práva Európanov

Čo sa týka európskej legislatívy, tá je pre nás, našťastie, voči leteckým spoločnostiam pomerne prísna. Viacero zdrojov sa zhoduje na tom, že v rámci Európy máme ako Európania veľmi dobré práva a teda pri meškaní je vysoká šanca na vymožiteľnosť solídnej sumy. Ako píše portál Finsider, práva leteckých pasažierov sú obsiahnuté v nariadení (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Cestujúcim vznikajú nároky na kompenzáciu v prípade, že let mešká, je presmerovaný, zrušený, ale tiež, ak pasažierovi nie je umožnený nástup do lietadla (napríklad z dôvodu overbookingu a podobne). Je dôležité poznamenať, že tieto nároky neplatia iba za podmienky, že letíte v rámci Európy, ale aj v prípadoch, kedy mal let do exotiky začiatok v niektorej z európskych krajín, prípadne má letecká spoločnosť sídlo v Európe. Vo všeobecnosti sa preto Slovákom odporúča letieť s európskymi prepravcami.

Kedy máte nárok na kompenzáciu?

Azda najdôležitejšie je vedieť, kedy cestujúcim vzniká nárok na finančnú, prípadne inú kompenzáciu. Vo všeobecnosti je dobré vedieť, že právo na odškodnenie máte už v prípade, ak váš let mešká viac ako 2 hodiny. Komplikácie však musia byť zapríčinené leteckou spoločnosťou (porucha stroja, štrajk a pod.), nie takzvanou vyššou mocou (vis major). Po lopate, ak lietadlo nemôže vyštartovať napríklad kvôli zlému počasiu či iným živlom, s odškodnením, bohužiaľ, nerátajte.

Na stránke Ryanairu však nájdete informácie, podľa ktorých musí let meškať aspoň 5 hodín. Podľa aktuálne dostupných informácií sa vás ale tiež týkajú spomínané 2 hodiny a mali by ste zájsť za pracovníkom spoločnosti, aby vám so situáciou pomohol.

Taký Wizzair má na svojom webe prehľadnejší a prepracovanejší informačný systém, ktorý vám presne ukazuje, v akých prípadoch máte nárok na jednotlivé druhy odškodnenia. V prípade meškania by vám letecká spoločnosť mala poskytnúť voucher na občerstvenie, bezplatné telefonáty či e-mailovú komunikáciu. Ak takýto voucher neobdržíte priamo na letisku, jedlo a pitie si zaplatíte sami, no určite si odložte doklady, žiadať môžete aj dodatočne.

Väčšinu ľudí, celkom pochopiteľne, zaujíma predovšetkým to, kedy vzniká nárok na finančnú kompenzáciu a v akej je výške. Známa travel blogerka Jana, ktorú mnohí poznáte pod menom Janka Travelhacker píše, že ak váš let mešká 3 hodiny a viac, máte nárok na finančné odškodné. To sa môže pohybovať od 250 eur, až do výšky 600 eur v závislosti od toho, aké dlhé je meškanie a aký dlhý let je pred vami, uvádzajú Aktuality.sk.

250 eur pri všetkých letoch s dĺžkou do 1 500 kilometrov,

pri všetkých letoch s dĺžkou do 1 500 kilometrov, 400 eur pri všetkých letoch v rámci EÚ dlhších ako 1 500 kilometrov a pri všetkých ostatných letoch s dĺžkou od 1 500 kilometrov do 3 500 kilometrov,

pri všetkých letoch v rámci EÚ dlhších ako 1 500 kilometrov a pri všetkých ostatných letoch s dĺžkou od 1 500 kilometrov do 3 500 kilometrov, 600 eur pri všetkých ostatných letoch.

Nenechajte sa odradiť

Ak by sme mali zhrnúť odporúčania skúsených cestovateľov, všetci by vám odporučili len jedno — nevzdávajte sa. Nárok na kompenzáciu máte dokonca až do dvoch rokov od uskutočnenia letu, takže ak sa vám to náhodou stalo a žiadosť ste nepodali, určite tak urobte. Formuláre má každá letecká spoločnosť priamo na svojom webe a je len veľmi individuálne, aké náročné je ich vyplnenie.