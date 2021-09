Tomáš vytvoril novú posteľ pod hviezdami: Unikátne ubytovanie zmení tvar strechy a steny podľa vašich predstáv

Zážitkové ubytovanie, ktoré ponúka dokonalé spojenie s prírodou, kde môžete pozorovať východ slnka alebo nočnú oblohu priamo z postele. Presne tak sa charakterizuje nová Kutica, v ktorej môžete vďaka elektricky ovládanej streche a vstupnej stene spokojne preležať v posteli aj celý deň, alebo sa kochať výhľadmi na hviezdnu nočnú oblohu počas dlhých nocí. V oboch prípadoch budete cítiť súznenie s prírodou a zároveň si užívať absolútne pohodlie.

Kutica, ktorá bola sprístupnená pre verejnosť minulý rok, priniesla do Novej Bane unikátne dizajnové obydlie uprostred prírody, mimo civilizácie, avšak s pohodlím a pocitom luxusu a niečoho neobyčajného. Medzi svojimi návštevníkmi zožala mimoriadny úspech, a preto nie je prekvapením, že je stále rezervovaná aj na týždne dopredu.

Architekt Tomáš Horniak mal od začiatku v pláne vytvoriť aj ďalšie Kutice. To sa stalo skutočnosťou a Kutica 2 je na svete. Ešte špeciálnejšia a už na prvý pohľad je zrejmé, že vám môže priniesť nevšedné zážitky.

Unikát, aký inde na Slovensku nenájdete

Nová Kutica chce svojim návštevníkom predovšetkým vrátiť do života pokoj a pohodu. K tomu slúži nielen lokalita, kde je situovaná, ale aj jej samotné prevedenie. Nachádza sa v lone Novobanskej kotliny obklopenej Štiavnickými vrchmi. Je určená primárne pre páry, na ktoré tu čakajú výnimočné romantické chvíle. Jednoducho je to miesto, ktoré na Slovensku nemá obdoby.

Ako nám priblížil Tomáš, už pred dvoma rokmi mal predstavu o Kutici, ktorej hlavnou ideou by bola posteľ pod hviezdami. “Počas toho, ako sa darilo prvej Kutici, ma táto predstava lákala stále viac. Nakoľko chcem inovovať svoje podnikanie, zdala sa mi len samotná posteľ málo a aby som mohol ponúknuť nezabudnuteľný pobyt pre páry, tak som si nechal čas na premýšľanie,” vysvetlil nám.

Kombinuje výhody stanovania a hotela

Kutica 2 je premysleným konceptom, ktorý sľubuje priniesť predovšetkým veľký zážitok. Preto Tomáš pristupoval k jej realizácii dôkladne. “V jeden večer, keď už som mal vybratý pozemok, zobral som tam so sebou priateľku a hovoril som jej o rôznych možnostiach ubytovania, ktoré by som si tu vedel predstaviť. Spomenul som posteľ pod hviezdami a veľmi sa jej páčil tento nápad. Počas rozhovoru mi dala viacero dobrých postrehov a myšlienok, ktoré ma ďalej posunuli a utvrdili v tom, aby som sa pustil do projektu naplno,” pokračuje Tomáš.

Ako hovorí, v tejto Kutici čaká na hostí niečo, čo nezažijú nikde inde. “Je to jediné miesto na Slovensku, ktoré ponúka všetky výhody stanovania – čerstvý vzduch, kontakt s prírodou aj súkromie, a tiež všetky výhody hotela – tečúcu vodu, pohodlnú posteľ, elektrinu, toaletu, gril,” láka na návštevu Kutice 2 všetkých milovníkov nezvyčajných zážitkov.

Záležalo mu na tom, aby bola Kutica 2 komfortná pre hostí a zároveň aj šetrná k prírode. “Hľadal som najmä cestu, ako čo najviac prepojiť komfort s pobytom vonku. Ľudia ku nám chodia prevažne načerpať energiu, ktorú často vie dodať práve pobyt v prírode. Ten som prepojil so všetkým, čo ľudia pre svoj plnohodnotný pobyt potrebujú,” vysvetľuje.

Elektricky ovládaná strecha ponúka nový rozmer sledovania oblohy

Najväčším bonusom a lákadlom je nezameniteľný pohľad na rozžiarenú nočnú oblohu, ktorá bude priamo nad vašou hlavou. “Elektricky ovládaná strecha umožňuje každému si zvoliť tvar priestoru. Niekto môže pozorovať hviezdy v noci, iný oblohu počas dňa. Niekomu vyhovuje strecha zatvorená a otvorená predná stena. Variabilitu priestoru považujem za pridanú hodnotu celého projektu,” rozpráva o ubytovaní Tomáš.

Za prvotným nápadom, projektom aj dizajnom stál sám Tomáš a s realizáciou mu pomohla firma špecializujúca sa na drevostavby. Ako prezradil, spolupráca mu ušetrila množstvo času, ktorý následne mohol venovať úprave okolia a jednotlivým detailom. “Podobne mi pomohlo aj blízke okolie, keď sme svojpomocne robili chodníky, ploty, sadili stromčeky a tak ďalej,” dopĺňa.

Takto vyzerá pravé zážitkové ubytovanie

Od rozhovoru na pozemku, ktorý Tomáš spomínal, až po dokončenie celého priestoru ubehlo približne šesť mesiacov a dnes Kutica 2 víta svojich hostí. Zaujať môže mnohými vecami. Predovšetkým však ponúka úplne nový zážitok z ubytovania, ktorý v našich končinách nenájdeme.

“Chcem, aby u nás bolo ľuďom príjemne, aby cítili prítomnosť prírody, vôňu stromov, aby mohli zaspávať pri šume vetra a zobúdzať sa s lúčmi vychádzajúceho slnka. Aby si užili súkromie, ktoré táto Kutica ponúka a načerpali u nás novú energiu pre svoj každodenný život,” dodáva Tomáš na záver.

Keďže je zasadená do atraktívneho prostredia, môžete sa vybrať aj spoznávať okolie, napríklad kalváriu, turistickú rozhľadňu Háj alebo vyraziť za dobrodružstvami, ktoré príroda v tejto lokalite ponúka.