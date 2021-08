Vzniklo nové Hniezdočko v korunách stromov. Chalúpka je bez elektriny, na návštevníkov tu čakajú zážitky aj relax

Na načerpanie novej energie a oddýchnutie si od hektického uponáhľaného života nemusíte cestovať ďaleko do zahraničia. Takýto zážitok môžete nájsť aj na priam idylicky znejúcom mieste s názvom Hniezdočko, ktoré sa nachádza na severe stredného Slovenska.

Sú miesta, na ktorých zabudnete na starosti bežných dní a budete sa cítiť ako v úplne inom svete. Nachádzajú sa uprostred ničím nerušenej prírody, kde si môžete naplno vychutnať spoločnosť svojich blízkych a všetko, čo ich okolie ponúka. Do tohto opisu dokonale spadá nové ubytovanie v korunách stromov s názvom Hniezdočko.

Prináša komfort uprostred prírody

Hniezdočko je typ ubytovania, ktoré kombinuje čas trávený osamote v prírode a zároveň pohodlie, ktoré by ste v obyčajných lesných chatách hľadali iba ťažko. Už na prvý pohľad okúzli vzhľadom svojho exteriéru aj interiéru a na dlhé horúce letné noci v sprievode svetielok na terase alebo chladné zimy v objatí prírody na tomto mieste návštevníci tak skoro nezabudnú.

Aktuálne ponúka ubytovanie v chalúpke Lipa a do budúcna je vo výstavbe aj chalúpka Borovica. Ako nám prezradila Alžbeta Lutišanová, nápad na vznik Hniezdočka vznikol počas pandémie, kedy ľudia chceli viac relaxovať na miestach, kde budú osamote.

“Hniezdočko vzniklo aj kvôli tomu, aby sa ľudia naučili vážiť si relax, samotu bez mobilov, chvíle s knihou v ruke, naučili sa vypnúť a na chvíľu zastaviť čas. Ale aj si vydýchli, pretože nám pravdepodobne Zem dáva najavo, že treba spomaliť,” priblížila Alžbeta hlavný cieľ Hniezdočka.

Zabudnete v ňom na zhon moderného sveta

Ak vás zaujal samotný názov týchto domčekov, za jeho vznikom stojí milé prepojenie. Začalo ho totiž navštevovať aj mnoho mladých ľudí, a tak si majitelia povedali, že to bude jednoducho Hniezdočko lásky, pokoja a relaxu.

Domček v korunách stromov môžete navštíviť celoročne a svojou kapacitou je určený pre štyri osoby. Lákadlom je aj to, že v ňom nenájdete elektrickú energiu, a preto, ak si chcete vyskúšať skutočný odpočinok od bežného sveta plného neutíchajúcich moderných technológií, ktoré by vás rozptyľovali, je pre vás tým ideálnym miestom.

Východ slnka priamo z postele a svetielkami osvetlená terasa

Nemusíte sa však obávať diskomfortu alebo toho, že by vám tu niečo chýbalo. Práve naopak. V interiéri nájdete malý kuchynský pult s plynovým varičom a v zime vás zas zahreje plynová piecka. Rovnako je dostatočne priestranný na to, aby ste si našli svoje vlastné pohodlie.

Priamo z veľkej postele na návštevníkov Hniezdočka čaká pohľad na východ slnka. Domček disponuje aj veľkou terasou, ktorá môže byť miestom nezabudnuteľných chvíľ s rodinou alebo blízkymi, kde môžete tráviť ničím nerušené spoločné chvíle a vytvárať si nové zážitky, na ktoré budete ešte dlho spomínať.

Za tri mesiace ho postavili úplne sami

Hniezdočko je projektom, za ktorým stojí dvojica bratrancov, ktorá ho vybudovala bez akéhokoľvek návrhu. “Spolupracovali a všetko si robili sami od základov až po finálny výsledok. Celkovo im to trvalo približne tri mesiace,” opisuje proces vzniku domčeka na strome Alžbeta.

Hniezdočko sa snažia stále vylepšovať, aby si na tomto mieste našiel každý to, po čom túži. “Chceli by sme do Hniezdočka priniesť wellness. To znamená nejaký saunový svet s kaďou. Aktuálne ho pripravujeme a mal by byť hotový tak o mesiac – dva,” hovorí Alžbeta a dodáva, že im záleží predovšetkým na tom, aby tu mali ľudia čo najväčší komfort a práve preto neustále pracujú na nových veciach, ktorým by svojich návštevníkov potešili.

Pripravovaná chalúpka Borovica by mala byť pre záujemcov dostupná až v priebehu budúceho roka, pretože jej výstavbu spomalila pandémia. Chalúpka Lipa je otvorená od začiatku augusta.

V srdci jednej z najkrajších oblastí stredného Slovenska

Domčeky sa nachádzajú na okraji osady v časti Zázrivá – Ráztoky. Už iba vďaka svojej polohe sú pre svojich návštevníkov veľmi atraktívne. Ako opísala Alžbeta, Zázrivú môžeme považovať za jednu z najkrajších oblastí stredného Slovenska. A práve to bolo dôvodom, prečo Hniezdočko vzniklo na tomto mieste. Okrem ubytovania ponúka aj vyžitie v prírode, kde si príde na svoje vášnivý turista aj milovník zaujímavých miest.

“Nájdete tu množstvo krásnej prírody, nádherné prostredie, zvieratá. Tu sa jednoducho nedá nudiť,” približuje Alžbeta. Nachádza sa priamo v srdci Národného parku Malá Fatra a vďaka tomu si tu môžete naplno užiť potulky prírodou, jednoduchšiu aj náročnejšiu turistiku a množstvo ďalších aktivít.

Zázrivá ponúka výhľad priamo na panorámu vrchov Malej Fatry, takže kam sa pohnete, môžete sa kochať unikátnym výhľadmi. Spomeňme napríklad vyhľadávané turistické miesta ako Malý a Veľký Rozsutec alebo Jánošíkove diery, ktoré máte z Hniezdočka na dosah.

Keďže je prístupné pre svojich návštevníkov počas celého roka, na jeseň ponúka pestro sfarbenú prírodu a v zime zas možnosť navštíviť miestne lyžiarske stredisko, kde si môžete užiť zimné športy naplno. Ak však túžite predovšetkým po relaxe a odpočinku, nemusíte nikam chodiť a všetko nájdete priamo v Hniezdočku.

Viac informácií o domčekoch v korunách stromov nájdete na oficiálnej stránke Hniezdočka, kde si môžete toto ubytovanie aj priamo zarezervovať alebo profiloch na Facebooku a Instagrame.