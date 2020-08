V blízkosti Novej Bane nájdete unikátne ubytovanie. Kutica ponúka panoramatický výhľad priamo z postele

Plne vybavený príbytok, ktorý sa nachádza ďaleko od civilizácie, si okamžite zamilujete.

Kutica sa nachádza na lazoch v blízkosti Novej Bane. Ide o neveľké, no za to luxusné ubytovanie, ktoré sa nachádza uprostred „ničoho“ s nádherným výhľadom na prírodu priamo z postele. Slúži na oddych a rekreáciu a podľa slov zakladateľov je ich cieľom vrátiť do vášho života pokoj a pohodu. Inšpiráciu čerpali zo zahraničia a výstavba nebola taká jednoduchá, ako si mysleli.

Nápad na vybudovanie Kutice vznikol ako developerský projekt dvoch architektov Martina Jurča a Tomáša Horniaka. Prvotná idea na výstavbu vznikla podľa slov jedného zo zakladateľov počas toho, ako so spoločníkom sedeli na káve. „Počas rozhovoru s Tomášom sme si spomenuli na to, ako sme videli podobné typy ubytovania v zahraničí a vtedy nám napadlo, že by sme aj my mohli vytvoriť zaujímavé ubytovanie na území Slovenska,“ uvádza Martin.

Veľkým prínosom bolo, že na výstavbu projektu nepotrebovali developera, keďže ako stavební inžinieri si dokázali zrealizovať sen svojpomocne. „Naším plánom bolo prepojiť históriu Slovenska a spojiť ju s niečim moderným, poukázať na krásy prírody a rozšíriť turizmus v Novej Bani,“ prezradil Martin. Názov Kutica vznikol z rovnomenného slova, ktoré v historickom kontexte znamená malá izbietka, čo podľa slov zakladateľa perfektne sedí na ich koncept.

Realizácia projektu sa natiahla takmer o rok

Výber lokality výstavby nebol náhodný. Spoluzakladateľ Tomáš Horniak pochádza z Novej Bane a práve na tomto území vlastnil niekoľko pozemkov po starých rodičoch. „Jeden z pozemkov nás upútal okolitou prírodou a na základe toho bolo rozhodnuté,“ spresnil Martin. Výstavbou Kutice podporili cestovný ruch v oblasti banského mesta, napriek tomu financie nepochádzali zo štátu, ale z „vlastného vrecka“.

Samotná realizácia projektu začala už v decembri v roku 2018. Martin Jurčo uvádza, že takmer 95 % výstavby si uskutočňovali sami dvaja s kolegom. Podľa jeho slov bola samotná realizácia oveľa náročnejšia ako vymyslenie myšlienky. Keďže výstavbu uskutočňovali bez cudzej pomoci, čas otvorenia sa značne natiahol. „S výstavbou sa spája veľa zaujímavých situácií. V jeden pondelok nám mali prísť montovať okná, no my sme nemali ešte postavené steny,“ prezrádza.

Počiatočný plán postaviť Kuticu za štyri mesiace im teda nevyšiel. „Práce na projekte sa nám natiahli. Ja som popri výstavbe dokončoval doktorandské štúdium, mám aj vlastnú architektonickú firmu, takže to nebolo možné stihnúť za taký čas, ako sme si zo začiatku mysleli,“ vysvetľuje Martin, prečo sa prví návštevníci mohli ubytovať až o rok a pár mesiacov po tom, ako začali s prácami.

Privítanie nových hostí stopla pandémia

Prvých hostí privítala Kutica vo februári tohto roku. Rozbehnutie biznisu však stopla pandémia. Počas nej muselo zostať ubytovanie pre verejnosť zatvorené, aj keď podľa Jurčových slov išlo o karanténu v prírode. Do zrealizovania tejto myšlienky sa však nepúsťali. „Opatrenia štátu boli všeobecné a výnimky neplatili pre nikoho, ani pre nás,“ uvádza architekt Martin.

Luxusná chatka je prezentovaná ako zážitkové ubytovanie a v súčasnosti je vybookovaná až do októbra. Dostupná je pre dvoch ľudí a za noc zaplatíte 79 eur. V prípade, že by ste mali chuť aj na raňajky, cena je 99 eur. Kutica je plne vybavená, obohatená je aj o vykurovanie, klimatizáciu, náladové osvetlenie, ale aj zariadenú kuchyňu. V prípade, že by ste si chceli sami variť. Keďže je v ponuke napísané, že Kutica poskytuje alergic friendly prostredie, ubytovanie s domácimi miláčikmi nie je povolené.

„Priamo z postele a z terasy sa vám naskytne panoramatický výhľad, ktorý je zväčša zahalený do hmly. Je to naozaj nádherné prírodné divadlo spojené s pokojom a tichom,“ opisuje pozitíva návštevy.

Zakladatelia zážitkového ubytovania sa v súčasnosti tešia z obsadenosti, avšak s plánmi do budúcna nezaháľajú. V pláne majú vyhotoviť i ďalšie kutice v rôznych častiach Slovenska. „Prvotne sme plánovali výstavbu piatich takýchto ubytovaní, avšak v súčasnosti uvidíme, čo nám život prinesie,“ uzatvára.