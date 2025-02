To, čo sa deje v Tichom oceáne, je šialené: Vedci sú znepokojení, situácia sa môže rýchlo zhoršiť

Sezóna cyklónov v južnom Pacifiku, teda v južnej časti Tichého oceánu, ktorý tvorí množstvo ostrovov a súostroví, ktoré ležia medzi Austráliou, Novým Zélandom a Južnou Amerikou, dosahuje svoj vrchol a satelitné snímky odhalili zriedkavý fenomén – naraz sa v regióne vytvorili až tri tropické cyklóny.

Cyklóny Rae, Seru a Alfred vznikli v priebehu piatich dní a naďalej silnejú v oblasti od východného pobrežia Austrálie až po vzdialenosť 8 000 kilometrov do Pacifiku. Podľa odborníkov ide o výnimočne aktívne obdobie, hoci nejde o úplne bezprecedentný jav. „Tri tropické cyklóny v južnom Pacifiku naraz sú pomerne vzácne, no už sa to stalo. Naposledy v januári 2021, keď súčasne vyčíňali búrky Lucas, Ana a Bina,“ uviedol profesor atmosférických vied Brian Tang z Univerzity v Albany pre The Guardian.

Cyklóny Alfred, Rae a Seru

Najväčšie obavy aktuálne vyvoláva cyklón Alfred, ktorý sa vytvoril v pondelok a rýchlo zosilnel na tropickú búrku kategórie tri. Pobrežie severného Queenslandu sleduje jeho pohyb so znepokojením, keďže vietor v Koralovom mori dosahuje rýchlosť až 185 km/h. Nie je však jasné, či cyklón zasiahne pevninu, alebo zostane nad morom.

Cyklón Rae sa vytvoril ešte v piatok severne od Fidži a priniesol silný vietor a hustý dážď, ktorý podľa miestnych zdrojov poškodil ovocné stromy. Seru dosiahol silu cyklónu v utorok a očakáva sa, že prejde v blízkosti súostrovia Vanuatu, no zrejme zostane na mori.

Klimatická kríza a silnejšie búrky

Podľa vedcov, globálne otepľovanie síce nezvyšuje celkový počet tropických búrok, no spôsobuje, že silnejšie hurikány, tajfúny a cyklóny sú čoraz bežnejšie. Tropické búrky čerpajú energiu z teplých oceánskych vôd, pričom rok 2024 bol rekordný z hľadiska priemerných teplôt oceánov.

Zaujímavé je, že súčasný výskyt troch cyklónov prichádza v čase klimatického fenoménu La Niña, ktorý zvyčajne ochladzuje oceány a obmedzuje tvorbu tropických búrok. Vedci však naznačujú, že faktorom môže byť tzv. Madden–Julianova oscilácia – atmosférická porucha, ktorá vytvára zóny silných dažďov a stúpanie teplého vzduchu, čo môže podporovať tvorbu cyklónov.

„Atmosféra je chaotická a existuje množstvo prirodzených výkyvov, ktoré zatiaľ nedokážeme presne predpovedať. Môžu to byť faktory, ktoré viedli k tomu, že máme v Pacifiku naraz tri tropické cyklóny,“ vysvetľuje klimatológ Gabriel Vecchi z Princetonskej univerzity. Vedci teraz sledujú, ako sa bude situácia vyvíjať, pričom obyvatelia Pacifiku zostávajú v strehu, pretože každý z týchto cyklónov môže v najbližších dňoch zmeniť smer a narobiť značné škody.