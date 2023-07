Titanic mohol skončiť úplne inak: Na internete koluje bizarný záver filmu, Rose v ňom urobí divnú vec a ľudia zúria

Vedeli ste, že film Titanic mohol skončiť inak, než ho poznáme? Nejde o žiadnu novinku, napriek tomu sa stále nájdu ľudia, ktorých táto informácia dokáže šokovať. Ešte viac po tom, ako si tento alternatívny koniec pozrú, pretože sa im vôbec nepáči.

Spomínaná scéna sa objavila na internete pred rokmi a bola zdieľaná aj na Twitteri, kde sa stala virálnou. Aktuálne má spomínaný tweet takmer 40-tisíc lajkov a ľudia v komentároch rozprúdili búrlivú diskusiu. Užívateľ, ktorý ho pridal podotkol, že takýto koniec by podľa neho zničil celý film.

The alternate ending to Titanic is hilarious. This would have absolutely ruined the film for me pic.twitter.com/L3vSrSb72e

— Pat (@pattbb8) February 16, 2021