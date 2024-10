Tisíce mladých Slovákov má jedinečnú príležitosť, môžu precestovať Európu úplne zadarmo. Stačí, ak splnia tieto podmienky

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že od budúcej jari budú mať tisíce mladých Európanov vo veku 18 rokov možnosť objavovať Európu zadarmo. EK v stredu otvorila možnosť podávať prihlášky do posledného kola iniciatívy DiscoverEU, informuje spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že celkovo je k dispozícii 35 500 cestovných poukazov. Aby sa mladí ľudia narodení medzi 1. januárom a 31. decembrom 2006 mohli kvalifikovať, musia najprv zodpovedať kvíz pozostávajúci z piatich otázok o Európskej únii spolu s dodatočnou otázkou na Európskom portáli pre mládež.

Uchádzači budú na základe svojich odpovedí zoradení do rebríčka a cestovné poukazy budú distribuované na základe tohto poradia. Výzva je otvorená pre mladých ľudí z EÚ a krajín pridružených k programu Erasmus+ vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Severného Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka. Výzva je otvorená do 16. októbra 12.00 h. SEČ.

Úspešní uchádzači budú mať možnosť cestovať po celej Európe po dobu maximálne 30 dní v období od 1. marca 2025 do 31. mája 2026. Trasy si môžu naplánovať sami, ale takisto sa môžu inšpirovať existujúcimi trasami či kultúrnou trasou DiscoverEU – iniciatívou Európskeho roka mládeže 2022 – ktorá spája rôzne kultúrne destinácie so zameraním na architektúru, hudbu, výtvarné umenie, divadlo, módu a dizajn.

Úspešní uchádzači môžu tiež navštíviť Európske hlavné mestá kultúry, lokality na zozname svetového dedičstva UNESCO, lokality so značkou Európske dedičstvo alebo lokality so značkou Access City Award, čo sú mestá, ktoré svoje úsilie zameriavajú na to, aby sa stali prístupnejšími pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dostanú aj zľavovú kartu

Okrem bezplatného cestovného lístka dostanú účastníci aj zľavovú kartu s viac ako 40 000 ponukami na verejnú dopravu, kultúru, ubytovanie, stravovanie, šport a ďalšie služby.

V súlade so zameraním programu Erasmus+ na sociálne začlenenie je účastníkom so zdravotným postihnutím alebo zdravotnými problémami k dispozícii osobitná podpora. Akcia DiscoverEU zameraná na inklúziu umožňuje organizáciám pracujúcim s mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí požiadať o granty, pričom účastníkom poskytuje dodatočnú podporu, ako sú dodatočné finančné prostriedky a možnosť cestovať so sprevádzajúcimi osobami.

Iniciatíva DiscoverEU podporuje najmä udržateľné cestovanie železničnou dopravou, avšak pre mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov, zámorských krajín a území, odľahlých oblastí a ostrovov sú k dispozícii osobitné možnosti.

Komisia spustila iniciatívu DiscoverEU v júni 2018 v nadväznosti na prípravnú akciu Európskeho parlamentu. V súčasnosti je táto iniciatíva začlenená do programu Erasmus+ na roky 2021–2027.