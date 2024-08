Tisíce ľudí budú bez práce, obrovská firma chystá ďalšie veľké prepúšťanie. Dotkne sa to najmä tejto skupiny zamestnancov

Správy o prepúšťaniach v najväčších svetových spoločnostiach sa v posledných mesiacoch poriadne nakopili. Výnimkou nie je ani známa počítačová firma Dell, ktorá celosvetovo zamestnáva okolo 120-tisíc ľudí. Ešte v minulom roku v nej o prácu prišlo približne 13-tisíc a v škrtoch bude pokračovať aj teraz. Informuje o tom portál Business Standard.

Podľa dostupných správ by o svoje miesta mohlo prísť až 12 500 zamestnancov spoločnosti, vyplýva to z jej pondelkového vyhlásenia. Masívnejšie zmeny súvisia s reorganizáciou firmy, ktorej zoštíhlenie by malo umožniť jej efektívnejšie fungovanie a zároveň ide aj o reakciu na potrebu prispôsobenia sa trendu nastupujúcej umelej inteligencie. Prepúšťanie sa údajne dotklo najmä jedného firemného segmentu.

„Prepúšťanie zasiahlo predovšetkým manažérov a senior manažérov, z ktorých niektorí majú v spoločnosti viac ako dve desaťročia skúseností,“ upresnil portál Business Standard vo svojej správe. Len v utorok dostali interné oznámenie s podtitulom „Aktualizácia globálnej modernizácie predaja“ aj samotní pracovníci. V rámci tejto stratégie chce Dell prehodnotiť svoje investície a zefektívniť úroveň riadenia.

Uvoľnenie spomínaných pracovných miest by malo viesť k spájaniu rôznych tímov, čím sa spoločnosti naskytnú isté finančné prostriedky, ktoré podľa vlastných slov potrebuje investovať do iných oblastí. Zároveň chce viac využívať nezastaviteľnú umelú inteligenciu, ktorá už dokáže nahradiť niektoré firemné pozície. Situácia v Dell nie je ojedinelým javom, len pred pár dňami podobné kroky ohlásil aj iný technologický gigant, konkrétne Intel.

„Neustále rozvíjame naše podnikanie, aby sme našim zákazníkom a partnerom poskytli najlepšiu inováciu, hodnotu a služby. Cieľ cesty bude stáť za to – je to o víťazstve a víťazstve vo veľkom,“ uvádza na záver svojej správy Dell.

Situácia je náročná aj v Európe

Ako sme vás len nedávno informovali, nemecký výrobca čipov Infineon Technologies prepúšťa. Časť pracovnej sily príde o svoje miesto v dôsledku klesajúceho predaja. Chce tak znížiť svoje náklady. Ako informuje portál The Register, Infineon zruší až 1 400 pracovných miest naprieč celým svetom. Ďalších 1 400 pozícií presunie do krajín, ktoré majú nižšie mzdové náklady.

Generálny riaditeľ Jochen Hanebeck tvrdí, že za týmto krokom stojí slabá ekonomická dynamika. Prepúšťanie je podľa jeho slov nevyhnutné na to, aby mohlo dôjsť k posilneniu konkurencieschopnosti.