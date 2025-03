Testovanie 9: Štát hádže žiakom polená pod nohy, tvrdia niektorí učitelia. Zisťovali sme, čo na sťažnosti hovorí NIVAM

Niektorí učitelia na základných školách neskrývajú sklamanie z posledného testovania žiakov 9. ročníka. Spomínajú najmä dva problémy, ktoré si všimli.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Testovanie majú deviataci už za sebou, teraz čakajú na výsledky, ktoré ukážu, ako túto skúšku zvládli. Po zverejnení testov sa začali ozývať nie žiaci a rodičia, ale prekvapivo učitelia, a to kriticky.

Najviac učiteľom, prevažne slovenského jazyka, prekáža poradie predmetov, ktoré je v testovaní. Podľa nich to, že je v poradí prvá matematika a až potom slovenský jazyk, zapríčiní, že žiak stratí pozornosť. Tú potrebuje však na hlavnú časť slovenského jazyka – čítanie s porozumením.

Vo facebookovej skupine Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania slovenčiny, sa učitelia sami priznávajú, že niektorým otázkam nerozumejú, čo označujú ako druhý vážny problém.

„Test Monitor9 bol taký „poprekrúcaný a nejednoznačný, že sama o niektorých otázkach pochybujem, a to mám 30-ročnú prax. Žiak 9. ročníka sa 90 minút sústredil na MAT, po 10-minútovej prestávke čítal 6 textov a k nim 30 úloh, pričom neboli jednoznačné,“ píše jedna z učiteliek.

„Po teste z matematiky už boli také unavené tie deti. Potom sme im dali zložité texty zo slovenčiny a teraz sa budeme tváriť, že to neovládajú. Zdá sa mi, že monitor už prešiel reformou a školstvo ešte nie,“ pridáva sa ďalšia.

Toto je len malá ochutnávka toho najlepšieho, čo pre vás tvoríme. Tento prémiový článok sme pre vás odomkli vďaka našim predplatiteľom. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte: 📰 Články bez reklám na interez , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech

na , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom

k viac ako 75 000 článkom 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom Predplaťte si nás teraz

V bujnej diskusii sa spomínajú aj konkrétne návrhy, ktoré sa viackrát opakujú.

„Keby slovenčinu robili druhý deň, prišli by oddýchnutí, iné by boli výsledky. Toto je nespravodlivé, po matematike hneď prvá úloha s textom na celú stranu.“

Ako v skupine viackrát zaznelo, k testovaniu plánujú podať hromadnú pripomienku.

Výmenou predmetov sa nič nevyrieši, reaguje ministerstvo

K problematike sme oslovili aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM), ktorý má v kompetencii ministerstvo školstva. Pýtali sme sa tiež, či sú v testovaní deviatakov avizované nejaké zmeny.

„Požiadavka prehodiť poradie predmetov sa opakuje každoročne. Prehodením predmetov sa však problém nevyrieši. Namietať budú žiaci a učitelia matematiky. Problém by sa vyriešil dvojdňovým testovaním, to by však znamenalo administratívnu záťaž pre školy i vyššie finančné náklady. Poradie predmetov určuje NIVaM a matematika bola vybraná ako prvý predmet po dôkladnom zvážení,“ odpísalo nám Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Zaujímalo nás tiež, ako NIVAM vníma sťažnosti na príliš zložité a ťažko pochopiteľné zadania.

„Testy Testovania 9 sú plne v súlade s platným vzdelávacím štandardom a sú pripravované v spolupráci s učiteľmi základných škôl, ktorí sú súčasťou autorského tímu aj tímu recenzentov. Okrem toho testy prechádzajú pilotným testovaním na vzorke žiakov podľa stratifikovaného výberu a následným štatistickým spracovaním výsledkov, na základe ktorého sa následne ďalej upravujú jednotlivé testové položky či ukážky,“odpovedalo ministerstvo.

Testovanie deviatakov však najbližšie nemusí byť v rovnakej podobe, ako bolo doteraz. V rámci plnenia Plánu obnovy a odolnosti ministerstvo školstva zriadilo pracovné skupiny, ktorých členmi sú aj odborníci z NIVAM, s cieľom diskutovať s odborníkmi a navrhnúť zmeny, ktoré prispejú k skvalitňovaniu a modernizácii vzdelávania na základných a stredných školách.

Rezort aktuálne žiadne sťažnosti v rámci spomínaných problémov neeviduje.