Teória veľkého tresku mohla skončiť úplne inak: Takto vyzerá jej druhý záver, fanúšikom by sa nepáčil

Pri seriáloch sa v niektorých prípadoch hovorí o alternatívnych koncoch, ktoré mohli byť lepšie alebo horšie ako tie pôvodné. A vyzerá to, že druhú možnosť mal aj jeden z tvorcov sitkomu Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory).

Teória veľkého tresku narozdiel od Dva a pol chlapa (Two and a Half Men) či Ako som spoznal vašu mamu (How I Met Your Mother) priniesla divákom uspokojivý koniec. Dokonca až tak uspokojivý, že mnohí sa pred obrazovkami nehanbili vyroniť slzy. No bol tu aj druhý variant, vďaka ktorému by seriál mohol mať úplne inú finálnu scénu.

Mohlo to byť inak

Zaspomínajme si trochu na záver poslednej epizódy. Po tom, ako Amy a Sheldon získajú Nobelovu cenu, obľúbený hrdina na pódiu ďakuje svojim priateľom. Náhodou však vyzradil, že je Penny tehotná, aj keď jej rodina o tom ešte netušila. Následne vidíme skupinu tradične sedieť v obývačke a jesť večeru presne tak, ako to už robili miliónkrát predtým. Táto scéna možno nebola ničím špeciálna, no práve vďaka tomu bola výnimočná.

Jedným z tvorcom TBBT bol, ako iste viete, Chuck Lorre. A ako sa po rokoch odhalilo vďaka knihe The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series mal istú predstavu o tom, ako by mal úplný koniec vyzerať.

Chcel, aby to končilo výťahom

Namiesto scény v obývačke na gauči si predstavoval vtip s opraveným výťahom. Dávalo by to zmysel, keďže by tak uzavrel kruh, ktorý začal ešte v úplne prvej sérii.

No takýto jednoduchý žart by na už rozčarovaných divákoch nezanechal toľko emócií ako vedomie, že obľúbení vedci zostali aj naďalej priateľmi. A to aj napriek mnohým zmenám, ktoré v ich životoch nastali.