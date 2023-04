Sú nechutné, aj kruté: Kontroverzné momenty zo sitkomu Dva a pol chlapa, ktoré pobúrili divákov

Sitkom Dva a pol chlapa (Two and a Half Men) má aj po rokoch od svojho vzniku verných fanúšikov, ktorí sa na ňom stále dokážu zabaviť, alebo si len tak spestriť chvíle oddychu. No potom je tu aj druhá skupina ľudí, ktorí ho nemusia kvôli množstvu sexuálnych narážok, nevhodného správania k ženám, zvláštnemu LGBTI zväzku, či toxickej výchove dieťaťa. Zozbierali sme najkontroverznejšie scény, ktoré vyvolali medzi divákmi pobúrenie a zdvihli im tlak.

Sodomia a sex so zeleninou

New York Post spomína, že organizácia The Parents Television Council, ktorá vznikla iniciatívou konzervatívneho kresťanského aktivistu, vyhlásila, že sitkom podľa nich nie je vhodný vôbec pre nikoho. Alebo aspoň ho nikomu neodporúčajú pozerať. Ako možno už tušíte, dôvodom je jeho sexuálny obsah. Konkrétne upozornila na epizódu uvedenú v roku 2007, v ktorej sa spomína sodomia, či sex so zeleninou. Tak isto jej nesadla scéna odohrávajúca sa v striptízovom klube, ktorá sa v sitkome objavila trochu neskôr.

Charlie myslel na znásilnenie

Charlieho charakter či humor sa mohli zdať v mnohých prípadoch ako neprístupné. Ak zalovíte v pamäti, možno si spomeniete dokonca na scénu, v ktorej premýšľal nad napadnutím ženy v bezvedomí, upozornil Screen Rant. Charlie v nej uvažoval nad tým, či má využiť situáciu a „užiť“ si so ženou v bezvedomí, ktorú spoločne s Alanom odniesli do jeho postele. V dnešnej dobe, kedy seriály pravidelne upozorňujú na to, aký dôležitý je v tejto oblasti súhlas, by to už, pravdepodobne, neprešlo a takáto časť by v televíznom seriáli možno nemohla ani len vzniknúť.

Svadba dvoch mužov

Keď Charlieho Sheena vystriedal v sitkome Ashton Kutcher, mnohí fanúšikovia zostali prekvapení. Na niektorých čakal ešte väčší šok v momente, kedy sa jeho charakter Walden rozhodol oženiť s Alanom. Ľudí totiž zaskočil spôsob, akým pristúpili k téme homosexuálnych manželstiev a adopcii detí. Entertainment Tonight situáciu vysvetľuje s odvolaním na slová herca Jona Cryera, ktorý povedal, že z ich strany išlo iba o „hlúpy nápad“ a prekvapilo ich, čo to spustilo. Zároveň však dodal, že spoločnosť sa mení a rozumie, že ide o citlivú tému.

Jake dodal, že je hladný, keď sa hovorilo o mŕtvom Charliem