Tento typ osobnosti zvláda lockdown najhoršie. Výsledky štúdie psychológov mnohých nepotešia

Niektorí ho však zvládajú o niečo ľahšie, iní zas ťažšie. V čom sa títo ľudia líšia a ktorá osobnostná črta prispieva k tomu, že je pre niektorých ľudí lockdown náročnejší?

Ktorí ľudia dodržiavajú lockdown najmenej?

Aby sa šírenie koronavírusu podarilo spomaliť, ľudia v mnohých krajinách po celom svete boli vyzvaní, aby ostali doma, aby nechodili na návštevy, na výlety, aby neorganizovali večierky a aby svoje domovy opúšťali len v prípade, ak je to naozaj nevyhnutné. V závislosti od závažnosti situácie má lockdown v niektorých krajinách skôr odporúčací charakter a je len na obyvateľoch, ako sa zachovajú.

V iných krajinách je to však prísne nariadenie, za ktorého porušenie hrozia pokuty. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise American Psychologist, bez ohľadu na to, či je to len odporúčanie alebo ide o nariadenie, pre niektorých ľudí predstavuje dodržanie zákazu vychádzania značný problém.

Ako píše portál Science Alert, psychológovia porovnávali reakcie ľudí na opatrenia, ktoré boli zavedené počas marca a apríla tohto roka a hodnotili aj to, ako ľudia vnímali správanie iných v tomto období. Výskumu sa zúčastnilo vyše 101-tisíc participantov z 55 krajín, pričom psychológovia brali ohľad aj na to, aké prísne boli zavedené opatrenia v jednotlivých krajinách. Sledovali napríklad, či ľudia môžu chodiť na pracovisko alebo musia pracovať z domu, či je obmedzená verejná doprava, zrušené verejné podujatia atď.

Psychológovia hovoria, že v krajinách, kde sú opatrenia prísnejšie, je pravdepodobnejšie, že ľudia naozaj ostanú doma. Odborníci sa však pozerali nielen na obyvateľov krajiny ako na celok, ale aj na osobnostné vlastnosti jednotlivcov. V rámci výskumu sa zamerali na vlastnosti z modelu, ktorému sa hovorí Big Five (Veľká päťka), a to otvorenosť novým skúsenostiam, svedomitosť, extroverzia, prívetivosť a neurotizmus.

Najväčší problém s nariadeniami majú extroverti

Ukázalo sa, že najčastejšie doma ostávajú tí ľudia, ktorí dosahujú vysoké skóre vo všetkých vlastnostiach okrem extroverzie. Ak jedinec dosahoval vysoké v skóre v extroverzii, bolo menej pravdepodobné, že bude nariadenia dodržiavať a ostane doma. Vedci poukazujú na to, že aj v prípade, ak by sa v populácii vyskytovalo len malé percento extrovertov, ktorí nebudú dodržiavať nariadenia, môže to výrazne ohroziť snahu o spomalenie šírenia koronavírusu.

Čo sa týka ostatných osobnostných čŕt, najskôr reagovali na nariadenia ľudia, ktorí mali vysoké skóre v neurotizme, tí sa držali nariadení najviac a porušovali ich najmenej. Ľudia, ktorí dosiahli vysoké v skóre v otvorenosti novým skúsenostiam si zas najefektívnejšie vyhľadávali relevantné informácie týkajúce sa pandémie a dokázali sa novej situácii rýchlo prispôsobiť. Psychológovia dodávajú, že aj keď má výskum mnoho obmedzení, môže pomôcť lepšie pochopiť a predvídať faktory, ktoré vedú k tomu, že niektorí ľudia odmietajú dodržiavať nariadené opatrenia.