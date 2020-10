Idete sa dať otestovať, no bojíte sa dlhých radov? Stránka Som v rade vám povie, koľko ľudí v nich čaká

Už tento víkend sa začne celoplošné testovanie na celom Slovensku. Jednou z otázok, ktoré ľudí najviac zaujímajú je, ako dlho budú čakať v jednotlivých radoch. Ráta sa s obrovskou účasťou a okrem nedostatku zdravotníkov by aj toto mohol byť jeden z problémov.

Pomôcť by mohla aj stránka Som v rade. Za unikátnou myšlienkou stojí Peter Sekan, minuloročný absolvent Masarykovej Univerzity, aktuálne pracujúci pre spoločnosť inQool a.s. v Českej Republike (v súčasnosti pracuje na diaľku z rodného mesta Liptovského Mikuláša). Na Stránke somvrade.sk nájdete všetky potrebné informácie.

Inšpirovalo ho pilotné testovanie na Orave a v Bardejove

“Dlhodobo sa venujem vývoju webových technológií, študoval som bezpečnosť informačných technológií a zaujímam sa o verejné dianie. Preto som rozmýšľal, ako by som vedel so svojimi možnosťami pomôcť v aktuálnej situácií. Minulý víkend, keď som čítal informácie z Oravy a Bardejova o radoch, kde čakali ľudia dve hodiny, napadla mi táto idea. Skonzultoval som ju s rodinou a pustil sa v stredu do vývoja,” vysvetľuje svoj nápad Peter.

Hneď po spustení pilotného webu informoval cez sociálne siete svojich priateľov. Viacerí sa mu ozvali a pomáhajú mu s myšlienkami, nápadmi a realizáciou. “Primárne som ale zverejnil celý zdrojový kód na službu GitHub, aby sa mohol ktorýkoľvek vývojár pridať a pomôcť mi aj s vylepšením stránky,” hovorí Peter.

Zaujímalo nás, či neplánuje svoju myšlienku posunúť aj štátnym orgánom. “Zatiaľ som samosprávy alebo štátne orgány neoslovoval. Dopočul som sa, že ozbrojené sily majú toho veľa a nestíhali by niečo také realizovať. Zároveň verím v občiansku spoločnosť, ktorá dokáže veľké veci spraviť aj sama. Na Slovensku je veľmi veľa ľudí, ktorí by tiež radi pomohli, či už to bude v regionálnej miere, alebo celonárodnej, to nechávam organicky na spoločnosť. Kto chce, ten sa pridá a pomôže, kto nechce, nemusí,” dodáva Peter.

Vďaka stránke sa budete môcť informovať o tom, koľko ľudí sa nachádza v rade v odbernom mieste, kam sa chystáte na testy aj vy. Zároveň slúži na to, aby ste aj vy ako jednotlivec situáciu zmonitorovali a dali vedieť aktuálne informácie ďalším. Zaberie vám to len pár sekúnd, ušetriť si však môžeme desiatky minút až hodín.

Ak budete vedieť, že na vašom odbernom mieste sa nachádza veľa ľudí, čakať môžete v pohodlí domova, kým sa situácia nezlepší. Potrebovať budete mobilné pripojenie na internet a vyplniť dané políčka na stránke. Tá je momentálne vo vývoji, pred testovaním by však mala byť pripravená.

Ako to funguje?

Najskôr si zvolíte odberové miesto, na ktoré sa chystáte. Skontrolujete si situáciu a ak bude priaznivá, môžete vyraziť z domu. Ak sa v zozname vaše odberové miesto nenachádza, jednoducho ho tam môžete pridať ručne. Keď sa budete nachádzať na mieste odberu, zadáte počet ľudí, ktorí čakajú v rade a údaje uložíte. Na záver zadáte aj čas svojho odchodu. Je to jednoduché, rýchle a pomôcť to môže všetkým.

“Celý projekt ide veľmi rýchlo a nezostáva veľa času, preto sa snažím popri práci teraz vyvinúť a doladiť funkčný základ a uvidíme v priebehu víkendu, ako sa situácia vyvinie. Ak by to bolo prospešné, budem sa snažiť web do ďalšieho víkendu čo najviac zdokonaliť. Nápadov je viacero, uvidíme postupne, ktoré zapracujeme,” dodáva na záver Peter.