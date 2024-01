Tento seriál na Netflixe musíte vidieť: Ľudia ho milujú, do vrecka schová aj Šiesty zmysel či Prekliaty ostrov

Radi by ste si večer pustili niečo dobré, od čoho sa nebudete vedieť odtrhnúť, no neviete čo? Diváci sú nadšení z nového seriálu na Netflixe. Fool Me Once sa na streamovacej platforme šplhá k vrcholu rebríčka najsledovanejších.

Seriál rozprúdil búrlivé debaty

Najnovší britský kriminálny thriller na Netflixe sa môže pochváliť hviezdnym hereckým obsadením, ktoré zahŕňa napríklad Richarda Armitagea a Michelle Keegan. Dej seriálu Fool Me Once (Druhýkrát ma neoklameš) sa točí okolo ženy menom Maya, ktorá sa snaží rozlúštiť záhadu smrti (a náhleho oživenia) svojho manžela, informuje The Direct.

Seriál rozprúdil búrlivé debaty medzi divákmi po tom, ako sa stali svedkami jeho šialeného konca plného nečakaných odhalení, ktorý zahanbil aj také filmy ako Šiesty zmysel (The Sixth Sense) či Prekliaty ostrov (Shutter Island). Nikto nevie, kto je vrah, podozrivých je veľa, môže ním byť ktokoľvek. Navyše, celkom nevinná nie je ani Maya.

Zhltnete ho na jedno posedenie

Detektív seržant Sami Kierce (Adeel Akhtar) vedie vyšetrovanie Joeovej smrti a zároveň sa borí s vlastnými tajomstvami. Medzitým sa Mayina neter a synovec, Abby a Daniel, snažia zistiť pravdu o vražde ich matky, ku ktorej došlo pred niekoľkými mesiacmi. Vynára sa tak otázka, či a ako sú tieto dva prípady prepojené.

Chválou nešetria diváci ani na ČSFD, kde má seriál zatiaľ 77 %. Ľudia píšu, že si ho jednoducho museli pozrieť na jedno posedenie. Samozrejme, nájdu sa aj kritici, ktorí seriálu vyčítajú nielen prvoplánovosť, ale dokonca aj to, že herečka má mejkap na tvári aj v noci. Na IMDb má v súčasnosti seriál hodnotenie 7 hviezdičiek z 10. Na Rotten Tomatoes si od kritikov získal 71 %, no od divákov len 41 %.