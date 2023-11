Už zajtra nás čaká ďalšia snehová kalamita. Avšak to, čo príde v piatok, tak nad tým krútia hlavou aj meteorológovia

Na viacerých miestach Slovenska sa stále vyskytuje sneh, aj keď snehové zrážky momentálne ustali. Dnešný deň by mal byť bez padania snehu, no treba počítať s chladom a celodenným mrazom a len na niektorých častiach Slovenska budú teploty nad nulou. Avšak nasledujúce dni majú byť opäť v znamení kalamitného počasia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Snehový štvrtok a záhadný piatok

Ako píše portál iMeteo, už zajtra sa musíme pripraviť na sneženie, ktoré bude prichádzať od juhu a najintenzívnejšie bude v Banskobystrickom a Košickom kraji, pričom môže napadnúť až do 20 cm nového snehu.

To, ako bude vyzerať počasie v piatok, nie je isté. Portál o počasí iMeteo píše, že cez Slovensko bude postupovať výrazné teplotné rozhranie a bude od seba oddeľovať výrazne studený a teplý vzduch.

V piatok nás tak zasiahnu výdatné zrážky, no nevie sa, či to budú snehové alebo dažďové. Na juhu tak môže pršať, no inde zase snežiť. Rozdiely môžu nastávať aj v mestách, v Nitre môže padať sneh, no v Leviciach dážď. Hranica medzi tým, kde bude snehová kalamita a kde intenzívny dážď, tak bude veľmi labilná. Samotní meteorológovia teda v tom, aké počasie bude v piatok, nemajú zatiaľ jasno.