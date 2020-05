Tento nízkorozpočtový horor v súčasnosti zarába ako žiaden iný. Už tretí týždeň po sebe je najziskovejším filmom

Koronavírus pozatváral kinosály po celom svete a tak je len veľmi malá šanca pozrieť si niekde na verejnosti a na veľkom plátne akúkoľvek novinku. Existujú však výnimky, ktorými sú autokiná. Tie sa ukázali ako jedna z možností, ako milovníkom filmu a kín vynahradiť pohodlie sedadiel a pukancov v klimatizovaných sálach. A práve vďaka autokinám sa podarilo v rebríčku najvyšších zárobkov zabodovať nízkorozpočtovému filmu.

Horor s názvom The Wretched si svoju premiéru stihol odbiť ešte na filmovom festivale Fantasia Internation Film Festival v roku 2019. Ten je známy práve tým, že priestor dáva len nízkorozpočtovým projektom.

Horor, ktorý mohol zabodovať vďaka autokinám

Hororová snímka prakticky nemala šancu dostať sa do širšej distribúcie a to aj napriek pomerne pozitívnym hodnoteniam z prvého premietania. Potom ale prišla koronakríza, veľké kinosály boli nútené zatvoriť svoje brány a na scénu sa po čase dostali autokiná. A práve naprieč tými mohol horor The Wretched zabodovať. A aj sa mu to podarilo, informuje portál Variety.

Snímka totiž vďaka tomu, že je nedostatok filmov na premietanie už tretí týždeň drží rekord v návštevnosti, a teda aj zárobkov. Od 1. mája 2020, čo bola uvedená v autokinách na území USA, dokázala zarobiť už 296 954 dolárov. Takmer 66-tisíc dolárov pritom zarobila počas úvodného víkendu. Zárobky potvrdzuje aj oficiálny web s údajmi o zárobkoch Box Office Mojo. Nízkorozpočtový horor tak doslova valcuje americké kiná. Samozrejme, treba si tiež uvedomiť, že nebyť aktuálnej situácie, tvorcom by sa zrejme takýto úspech nepodaril.

Dostupný je aj online

Čo sa týka samotného hororu, tak ten si môžu diváci mimo územia Spojených štátov amerických pozrieť prostredníctvom internetu. K zhliadnutiu je na službách ako Filmy Google či Amazon Prime.

The Wretched sleduje príbeh mladíka Bena (hrá ho John-Paul Howard), ktorý po rozchode svojich rodičov trávi nejaký čas so svojím otcom. Tam sa stretáva s malým chlapcom od susedov, ktorý sa v okolí domu jeho otca často hráva. Jedného dňa však chlapec záhadne zmizne a čo je najzvláštnejšie, jeho rodičia tomu vôbec nevenujú absolútne žiadnu pozornosť. Ben sa preto rozhodne, že sa pokúsi toto zmiznutie nejako vysvetliť. To však robiť nemal, pretože čím viac po chlapcovi pátry, tým nebezpečnejšie to je a Bena čaká stretnutie s nebezpečným protivníkom.

Za nízkorozpočtovým hororom stojí bratská dvojica autorov Bretta a Drewa T. Pierceovcov. Tí sa okrem iného postarali aj o scenár, ktorý amerických divákov skutočne zaujal. Svedčia o tom aj hodnotenia na webe Rotten Tomatoes, kde má tento horor celkom dobré výsledky a pri názve snímky svieti hodnota 75 %. Iné je to ale napríklad na webe ČSFD, kde mu česko-slovenskí diváci udelili priemerné hodnotenie 56 %. The Wretched však ale aj napriek tomu mnohí odporúčajú ako hororovú oddychovku, náročnejší diváci s ním však môžu mať problém.